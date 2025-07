Opens in new window

La supuesta amante de Mauro Icardi se cansó del hater y expuso un video íntimo del futbolista: “Yo no miento”

Natasha Rey, la vedette uruguaya que fue recientemente vinculada a Icardi, se cansó y también le dedicó posteos a la China Suárez.

Natasha Rey y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Natasha Rey, la vedette uruguaya que fue recientemente vinculada a Mauro Icardi, le respondió al futbolista y a la China Suárez con un hilo de historias en Instagram. La influencer no solo mostró pruebas de todo lo que dijo, sino que también expuso un video íntimo que Icardi le habría mandado.

En las últimas horas, la estrella del Galatasaray desmintió a la vedette mostrando una conversación donde es ella quien intenta seducirlo a él con un video topless. “Muy poco creíble”, manifestó, mientras que su pareja ironizó con la situación.

Sin embargo, Natasha publicó una captura de su casilla de mensajes de Instagram, señalando que previo al romántico posteo de Icardi a la China, él se habría comunicado con ella: “Él subió una foto con ella como para calmarla pero me escribió antes para decirme. No soy amante, wey”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

“Pobre… El que la hace riendo llorando la paga se va a quedar ahí. Claramente. Pero los cuernos los lleva. ¿Seré la única o habrá más modelos?”, apuntó contra la China.

Y aclaró el detrás de la captura que difundió el futbolista en sus redes: “Pero aclaro esa historia que subió él, me la reaccionó hace años, estaba en mi Historia, serás básico! La diste vuelta al menos etiqueten wey”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Y siguió dedicándole textos a la novia de Mauro Icardi: “Denme un segundo que voy a subir todo en breve, tengo que atender a mi hijo primero... viste no me llamo China. Primero la prioridad, después los mini penes ya vengo.… Que disfrute un rato la cornuda”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Además, mostró imágenes del chat entre ellos, denunciando la falta de los mensajes anteriores, incluso de los que mando ella: “Me denuncia ahora que lo queme, ahí te subo. ‘No acepta’ dice, borro todo. Que ‘no acepta’ pone la corneta, ay dios pobre insegura”.

“Para vos rompe hogares. Contame, ¿no tiene un arito de argolla en Pepito? Tú sabes que sii, yo también”, amenazó a la China con una imagen de ella con una máscara de payaso en su cara.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Como anticipo, la vedette publicó un video íntimo del futbolista y expresó: “Zorro y zorra tal para cual. Retrátense porque no paro”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Y disparó: “Yo nunca miento. Siempre dije la verdad en todo si no no me meto, pero para vos cornuda. Me la dedico. Tengo que cuidar mi crío wey, tengo prioridades”.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Tras la exposición de parte de la uruguaya, tanto Mauro como la China eliminaron el posteo donde hablaeon de ella.