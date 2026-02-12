Mauro Icardi junto a la China Suárez y Wanda Nara. Fotos: Instagram.

En las últimas horas, el triángulo Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez volvió a estar en el centro de la polémica. La conductora de Telefe aseguró que su expareja le mandó mensajes de WhatsApp cuando estaba “alcoholizado” en medio de una fiesta en Turquía.

“Qué peligro, tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza. Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen…”, fue una de las bombas que lanzó Wanda en su descargo de la red social X.

“El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de nada ni de nadie. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet", agregó, dejando entrever que se está refiriendo a la China Suárez.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi. Foto: X.

Aseguran que Mauro Icardi estuvo a los besos con una mujer en Turquía

En las últimas horas comenzó el rumor de que Mauro Icardi le fue infiel a la China Suárez, mientras ella se encuentra en Buenos Aires por cuestiones laborales relacionadas con el estreno de la serie “En el barro”.

Según trascendió en redes, el futbolista estuvo presente en el cumpleaños número 30 del mediocampista Lucas Torreira y se lo vio de fiesta con amigos cercanos.

Aseguran que Mauro Icardi estuvo a los besos con una mujer en Turquía. Video: NA.

Luego comenzó a circular un video en el que se lo ve a Icardi bailando entre amigos, muy cercano a una mujer morocha, entre otras. En una parte del clip, la joven le toma la cara y lo besa apasionadamente.

Sin embargo, el futbolista y la actriz salieron a desmentir el video y aclararon que el del video era otro de los jugadores.