Wanda Nara junto a Martín Migueles y Mauro Icardi. Foto: NA

En una jornada histórica para Mauro Icardi, en la que se convirtió en el máximo goleador extranjero del Galatasaray, Martín Migueles publicó unas provocadoras historias de sus hijas, Francesca e Isabela.

El empresario publicó una foto de un cuaderno escrito por las hijas de Wanda Nara, con una sentida dedicatoria dirigida a él: “Para Martín. De: Fran e Isi”, indicaba el libro que tenía en su centro un corazón con la leyenda “¿Cómo nos conocimos?”.

Posteo de Martin Migueles con mensajes de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: Redes sociales

“Un libro de recuerdos, que linda sorpresa. Gracias chicas, las amo”, escribió la pareja de la conductora de MasterChef en agradecimiento.

Dentro de sus páginas, había dos mensajes que dejaban a ver la gran relación que se formó entre Migueles y las pequeñas. “Te quiero mucho!”, decía el mensaje de la mayor.

Posteo de Martin Migueles con mensajes de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: Redes sociales

“Gracias por acompañarme en muchas cosas, te quiero muchísimo”, indicaba el mensaje de la más pequeña.