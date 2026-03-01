La China Suárez expuso a las mujeres que la criticaron por su look:

El look de la China Suárez que generó polémica. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Eugenia “La China” Suárez vuelve a ser noticia, como suele ocurrir, ya sea por su carrera actoral, sus incursiones musicales o los detalles de su vida sentimental, actualmente vinculada con el futbolista Mauro Icardi. Esta vez, sin embargo, el foco no estuvo en un like polémico ni en comentarios indirectos en redes, sino en su decisión de exponer públicamente a quienes la critican, sobre todo otras mujeres, en lo que ella misma denominó un escrache al “hate femenino”.

Todo empezó con un posteo en Instagram. En las fotos, Eugenia aparecía radiante en un sillón, con un conjunto llamativo: chaqueta negra de estilo militar tipo húsar con bordados dorados, mangas rojas, combinada con una falda blanca de encaje romántico y botas bucaneras de charol negro, altas y con tacón fino.

Las críticas a la China Suárez y sus respuestas

Aunque recibió miles de “me gusta” y comentarios elogiosos sobre su look, como de costumbre no faltaron las críticas. En lugar de ignorarlas o bloquear a los usuarios, Eugenia decidió compartir las publicaciones de quienes la atacaban en sus historias de Instagram @sangrejaponesa, mostrando tanto los mensajes como los nombres de las usuarias y, en algunos casos, sus fotos de perfil.

La China Suárez escrachó a mujeres que la criticaron por su look. Foto: Captura Instagram @sangrejaponesa

El tono de los escraches fue de sarcástica resignación. Una usuaria escribió sobre su vestimenta: “Que ridícula para vestirse, entre otras cosas”. Otra comentó con ironía sobre la fecha: “¿Ya es Halloween?”, a lo que la actriz respondió directamente: “No sé Eri, decime vos”.

La China Suárez escrachó a mujeres que la criticaron por su look. Foto: Captura Instagram @sangrejaponesa

Más allá de defenderse, la China quiso mostrar quiénes están detrás del odio en redes. En otra historia, compartió un comentario que cuestionaba sus valores y decía: “¿No era que no te importaba el hate? No resistís medio archivo”. Eugenia respondió: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. De paso los comparto!”, dejando claro que su objetivo no era atacar, sino visibilizar y bromear sobre el fenómeno del hate digital.

La China Suárez escrachó a mujeres que la criticaron por su look. Foto: Captura Instagram @sangrejaponesa

Con esta acción, Eugenia “La China” Suárez vuelve a situarse en el centro de la atención, demostrando que, lejos de intimidarse por las críticas, las responde y comparte con sus seguidores, mostrando quiénes la cuestionan.