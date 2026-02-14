China Suárez y Mauro Icardi en las costas de Estambul. Foto: Instagram.

La China Suárez volvió a Turquía tras pasar unos días en la Argentina, donde promocionó la segunda temporada de En el Barro y celebró el cumpleaños número 8 de su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Ya instalada nuevamente en Estambul protagonizó un romántico reencuentro con Mauro Icardi.

Tras varios días intensos de rueda de prensa, la artista regresó con el delantero del Galatasaray y compartió en sus redes sociales unas postales íntimas de su reencuentro, que coincide con San Valentín. Allí, mostró imágenes sonrientes y con una mirada cómplice sentados en el living. Pero eso no es todo, sino que además, recibió un ramo de rosas gigante y varios regalos muy al estilo Icardi.

El San Valentín de la China Suárez y Mauro Icardi Foto: Instagram

El regalo especial de Mauro Icardi a la China Suárez

En sus historias de Instagram, la actriz escribió: “Celebrando el estreno de la serie y el hat trick”, en referencia tanto a su presente profesional como al logro deportivo de su novio. Lo que más sorprendió, fue que el futbolista le obsequió la pelota del partido con la que convirtió tres goles.

El balón, intervenido con firmas y detalles del encuentro, se transformó en el protagonista de la noche. El gesto tuvo un significado especial para Icardi, ya que se trató de un recuerdo de una jornada soñada en la cancha y una forma de incluirla a ella en la celebración, ya que no pudo estar para alentarlo en los últimos días.

El San Valentín de la China Suárez y Mauro Icardi Foto: Instagram

Qué dijo la China Suárez sobre la posibilidad de tener un hijo con Mauro Icardi

La actriz habló del tema durante una entrevista televisiva en Puro Show y aseguró que el deseo es compartido, aunque no inmediato.

Suárez respondió a una consulta sobre los planes de maternidad con el futbolista, y, en ese marco, explicó que la idea de un embarazo está hablada entre los dos y forma parte de sus proyectos, pero aclaró que no se trata de algo para el corto plazo.

El San Valentín de la China Suárez y Mauro Icardi Foto: Instagram

Durante la charla se produjo un momento distendido cuando el conductor tuvo un fallido al mencionar a Wanda en lugar de Mauro. La actriz reaccionó con humor y siguió la broma al remarcar el error al aire, luego, retomó la respuesta en tono serio y confirmó que el plan de agrandar la familia existe.