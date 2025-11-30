Montañas, rutas y pueblos de la Patagonia: dónde se filmó la “Hija del Fuego”, la serie de la China Suárez que sorprende en Disney+

La ficción, producida por Adrián Suar, fue rodada en escenarios verdaderamente imponentes, con paisajes que se roban todas las miradas y le dan a la serie una identidad visual que acompaña el tono oscuro de la historia.

Hija del Fuego, la serie de la China Suárez. Foto: Prensa.

La nueva serie de la China Suárez, "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", disponible en Disney+, dio mucho que hablar gracias a una trama que muchos describen como “atrapante”. Pero más allá de las críticas, hay algo en lo que todos coinciden: los paisajes que aparecen en la historia son realmente impactantes.

En ese sentido, crece la curiosidad por conocer cuáles fueron las locaciones de esta serie nacional, filmada en Argentina. Sus montañas imponentes, rutas interminables y parajes abandonados llaman la atención y le dan a la historia una atmósfera que termina conquistando al espectador.

Paisajes imponentes en "Hija del Fuego", la serie de la China Suárez. Foto: Instagram @sanmartindelosandes_arg

De qué trata “Hija del Fuego: la venganza de la bastarda”, protagonizada por la China Suárez

Para entender mejor sus locaciones, primero hay que repasar la trama de la serie producida por Adrián Suar y protagonizada por Eugenia “China” Suárez, quien encarna al personaje central. La acompañan Diego Cremonesi y Eleonora Wexler, completando un elenco que sostiene el tono intenso de la historia. La propuesta, que toma varios recursos de la telenovela clásica, se desarrolla a lo largo de 22 episodios de media hora.

“Hija del fuego: la venganza de la bastarda” transcurre en un pequeño pueblo patagónico cuya aparente tranquilidad se quiebra con la llegada de Letizia, la mujer extranjera interpretada por la China Suárez. Ella llega con la idea de casarse con un poderoso empresario local, pero su presencia esconde mucho más.

Hija del Fuego, la serie de la China Suárez. Foto: Prensa.

Detrás de esa mujer amable, Letizia forma parte de un plan de venganza brutal. Aprovechando la confianza que va ganando entre los vecinos, comienza a ejecutar su objetivo y desata una serie de crímenes que sacuden a la comunidad. Con el correr de los capítulos, queda en evidencia que ese pueblo, tan silencioso como imponente, también guarda secretos tan oscuros como los de la propia protagonista.

Dónde se filmó la serie de la China Suárez

La serie fue filmada en distintos puntos del sur argentino, con San Martín de los Andes como eje principal. Allí, el equipo pasó varios meses trabajando en exteriores para lograr ese clima de frío, aislamiento y fuerza natural que la historia necesitaba.

La serie fue filmada en San Martín de los Andes. Foto: Instagram @sanmartindelosandes_arg

Además, parte del rodaje continuó en la provincia de Buenos Aires, donde se armaron interiores y algunas zonas del pueblo ficticio que aparece en la trama.

En la narración, la Patagonia no queda solo como un fondo pintoresco, sino que termina siendo un personaje propio. Su inmensidad, su silencio y sus paisajes imponentes acompañan las tensiones y emociones que impulsan a Letizia a lo largo de la serie.

San Martín de los Andes. Foto: Instagram @sanmartindelosandes_arg

Un rodaje con dificultades

Sin embargo, el rodaje de esta ficción no estuvo exento de dificultades. En abril del año pasado, comerciantes de San Martín de los Andes dirigieron un documento al Concejo Deliberante y al municipio, expresando quejas por los cortes de tránsito implementados debido a la filmación.

Los empresarios afirmaban que las interrupciones estaban afectando negativamente su actividad económica. Tras negociaciones entre las autoridades municipales y las entidades comerciales, la productora pudo completar y finalizar su trabajo.