Sofía Gonet destapó el infierno que vivió con Homero Pettinato durante su noviazgo: “Una rata”

La Reini, con más de 1 millón de seguidores en sus redes, expuso las actitudes de su ex pareja: “fui una migajera”, expresó.

Sofi Gonet y Homero Pettinato Foto: Captura

Luego de que se hiciera pública la separación de Homero Pettinato con la influencer Sofía Gonet, más conocida como “La Reini” en redes sociales, se tomó un vuelo a Miami. Antes de emprender la vuelta al país, decidió ventilar todas las desventuras que tuvo durante sus casi 7 meses de relación.

Con un video titulado “Aún así me quedé, parte 1 de 65”, la modelo enumeró todas las cosas y cada una de las actitudes de su ex pareja, insistiendo en que ella fue “una migajera” por quedarse donde no se sentía valorada. “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo”, comenzó a decir La Reini, en referencia al polémico TikTok que había subido en el verano contando sobre su viaje fallido con Homero al sur.

Sofi Gonet y Homero Pettinato Foto: Captura

“Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, Remarcó y luego siguió: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol… hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.

En su descargo, la joven influencer también aseguró que Homero mientras estaba de novio con ella miraba a otras chicas a través de sus redes sociales: “Le encontré likes en cul… y tet… de Instagram de pibas random. Le encontré un chat con su ex en mensajes archivados de WhatsApp, entre otras cosas”.

“Nunca me pasaba a buscar ni organizaba ningún tipo de cita. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje, ni un ¿estás bien? Salimos juntos con su grupo de trabajo y me dejó sola toda la noche. Cuando lo encontré estaba hablando con una mina. No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”, enumeró.

La Reini expuso a Homero Pettinato. Fuente: TikTok @SofiaGonet

“Era tan desastre económicamente que era habitual que te pida la tarjeta prestada, que te pida plata prestada y que después no te la pueda devolver. Pedíamos en una app constantemente, casi todos los días y todos los pagaba yo, obviamente dando cuenta que esto puede seguir y seguir y seguir. Y aun así me quedé”, resaltó la influencer sobre su falta de delicadeza hacia ella.

Por último, insistió en que él también se limpiaba las manos llenas de salsa en su pelo y remarcó que tampoco cambiaba las sábanas para dormir: “te picaba todo por los ácaros o las garrapatas, no sé”, señaló.

Las historias del día que se separaron. Foto: Instagram.

Homero Pettinato contestó a las acusaciones de Sofia Gonet

Luego del video de Sofi Gonet, Homero le contestó con humor e ironía absurda durante una salida con amigos. En sus historias de Instagram, el streamer bromeó: “Perdón, tenía salsa, tenía salsita teriyaki en la mano”. Su amiga, lejos de ofenderse, le ofreció un mechón de pelo para que se siga limpiando.

Además, se burló de que la influencer dijo que “convivian con una rata” y remarcó: “¿Querés venir a casa?, vivo con una rata”, se rió. “¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada“, disparó luego.