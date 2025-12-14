La curiosa reacción de Sofía Gonet tras difundir sus polémicos chats con Homero Pettinato

Luego de hacer públicos los fuertes mensajes privados que intercambió con su ex pareja, “La Reini” volvió a mostrarse en redes sociales e incluso bromeó con la situación.

Sofi Gonet y Homero Pettinato Foto: Captura

Sofía Gonet, conocida en redes sociales como “La Reini”, volvió a mostrarse públicamente luego de haber hecho públicos los controversiales mensajes privados que intercambió con su ex pareja, Homero Pettinato.

Durante este domingo, la influencer compartió dos historias en su cuenta de Instagram en las que dejó ver cómo atravesó el fin de semana tras la filtración de las conversaciones.

Historias de Instagram de Sofía Gonet. Foto: Instagram / sofiagonet.

En las publicaciones, Gonet mostró que decidió hospedarse en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires. “Afrontando el domingo en la guarida”, escribió Sofía junto a una imagen en la que se la ve sentada sobre la cama de la habitación, acompañada por un amigo.

Además, sumó un meme con tono irónico que pareció sintetizar su estado emocional luego de los hechos recientes. “Yo tomándome un tecito para ‘relajarme’ después del brote psicótico más violento, depresivo, ansioso, maníaco y autodestructivo de mi vida”, se lee en la imagen.

Historias de Instagram de Sofía Gonet. Foto: Instagram / sofiagonet.

Historias de Instagram de Sofía Gonet. Foto: Instagram / sofiagonet.

Los chats que difundió Sofía Gonet

En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa a Homero Pettinato muy cercano a una mujer durante un recital, situación que habría generado el enojo de Gonet. A partir de ese episodio, la influencer decidió hacer públicos mensajes privados con su ex pareja, caracterizados por un tono agresivo.

En la primera captura compartida en Instagram, se observa que Sofía no tenía agendado en WhatsApp al columnista de OLGA. “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”, le escribió ella. La respuesta de Pettinato fue: “Te la pasás laburando de mierd… que a nadie le importa y te creés Angelina Jolie”.

La discusión continuó con nuevas acusaciones. “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total“, respondió Gonet. Pettinato, por su parte, redobló la confrontación y lanzó comentarios despectivos vinculados al lugar de origen de la influencer: “Nunca saliste de Vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie... te creés que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué peli te comiste idiota?“.

Los chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato. Foto: Instagram / sofiagonet.

“Vos hacés eso. Tenés ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot… y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”, contestó Sofía.

En uno de los mensajes más hirientes, Pettinato escribió: “Por lo menos no chupo pi... en el Four Seasons por un pasaje en primera“. Gonet desmintió esa versión y aseguró que se trataba de comentarios malintencionados por parte de amigas de él. Finalmente, el hijo de Roberto Pettinato agregó: ”Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.