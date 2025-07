Opens in new window

“Pensé que me moría”: Sofía Gonet sufrió un grave accidente en Miami y confesó que llamó a Homero Pettinato

La Reini vivió un momento terrible y decidió comunicarse con su ex, pero la reacción de él la sorprendió.

Sofía Gonet y Homero Pettinato. Foto: Instagram.

Sofía Gonet sufrió un grave accidente en Miami. El hecho, que comenzó con un choque en plena madrugada, dejó varias frases virales de la influencer, entre ellas: “Llamé a mi ex”.

“Ustedes no saben lo que fue mi fin de semana en Miami. No entienden lo que fueron estas últimas noches. Lo digo en el buen sentido. Me pasaron tragedias”, comenzó relatando.

Todo comenzó el sábado a las 3 de la mañana y ella estaba en un auto de aplicaciones cuando ocurrió el accidente: “Fue mi primer choque, venía en un Uber en el asiento de atrás mirando el celular, chill, y nos la pusieron por completo unas minas que venían del costado, que doblaron, no nos vieron, no sé. Fue fatal” .

Sofía "La Reini" Gonet | Instagram / TikTok

“Los autos hicieron mierda, por suerte nadie salió muy herido. Me asusté mucho: entre el impacto, los ruidos, el golpazo, el sacudón, el pitido del oído… creo que fueron un minuto y medio de no escuchar nada. Me pegué un susto bárbaro, yo realmente pensé que me moría“, añadió la joven.

En esa difícil situación contó que decidió llamar a Homero y a sus familiares: “Me bajo del auto, lo primero que pienso es ‘es una señal de que tengo que romper el contacto cero y hablarle a mi ex’, obviamente me puse a llamarlo y no me contestó. Llamé a mis viejos y tampoco me contestaron”.

Sofía Gonet y Homero Pettinato se separaron

Días atrás la influencer compartió en sus redes que estaba separada y publicó un posteo confirmando la noticia. “Situación sentimental: no vuelvo al país hasta superar a mi ex”, expresó en una historia de Instagram junto a una foto embarcando un avión con destino incierto.

Sofía Gonet y Homero Pettinato. Foto: Instagram.

Hace unos días, Sofi Gonet había mostrado su “prepárense conmigo” para un evento de Kylie Jenner, donde mencionó sutilmente estar “en huelga de hambre porque la habían dejado”. Sin embargo, respondió haber vuelto ese mismo día con Homero Pettinato en los comentarios de sus seguidores. Pero al parecer, la reconciliación duro poco.