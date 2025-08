Opens in new window

Qué es Jump Fit, el entrenamiento que realiza Antonela Roccuzzo para mantenerse espléndida

La esposa de Lionel Messi no solo impone tendencia con sus looks, sino que también inspira con su forma de entrenar. Con una rutina divertida y efectiva, apuesta por una disciplina que cuida el cuerpo y la mente, más allá del resultado estético.

Antonela Roccuzzo realiza Jump Fit, el nuevo entrenamiento que es furor. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo se encuentra disfrutando a pleno de Miami, donde vive junto a Lionel Messi y sus tres hijos desde que el futbolista se sumó al Inter Miami. En esta nueva etapa, la modelo disfruta de pasar tiempo en familia, pero también de seguir conectada con su rutina de entrenamiento y bienestar personal.

En sus historias de Instagram suele compartir parte de sus rutinas fitness, pero esta vez sorprendió con una actividad que llamó especialmente la atención: el Jump Fit, una disciplina divertida, exigente y cada vez más popular entre quienes buscan entrenar de forma distinta.

Jump Fit, el entrenamiento que realiza Antonela Roccuzzo. Foto: Captura Instagram @antonelaroccuzzo

Qué es el Jump Fit, el entrenamiento elegido por Antonela Roccuzzo

El Jump Fit es una disciplina de entrenamiento que combina ejercicios aeróbicos, fuerza y coordinación sobre un mini trampolín individual. Aunque parece un juego, es un entrenamiento intenso que activa todo el cuerpo y quema muchas calorías en poco tiempo.

Además de ser divertido, mejora el equilibrio, trabaja piernas y glúteos, y ayuda a eliminar el estrés. Las clases tienen música, ritmo y mucha energía, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan entrenar sin aburrirse.

Jump Fit, un nuevo entrenamiento. Foto: Freepik

De esta forma, Antonela Roccuzzo, una de las mujeres más queridas, no solo marca tendencia con cada look que elige, sino también con un entrenamiento diferente, dinámico y eficaz. El Jump Fit no solo suma puntos en lo estético, sino que pone el foco en el bienestar físico y mental, demostrando que mantenerse en forma puede ser divertido y saludable al mismo tiempo.

Un entrenamiento recomendado por la NASA que es más efectivo que correr

El Jump Fit no solo es tendencia en los gimnasios, sino que incluso la NASA lo recomendó como uno de los entrenamientos más eficientes. Según estudios realizados por la agencia espacial, saltar en trampolín puede ser hasta un 68% más efectivo que correr, ya que activa las células del cuerpo sin generar impacto en las articulaciones, ideal para quienes buscan cuidar las rodillas.

Jump Fit, un nuevo entrenamiento. Foto: Captura Instagram @jumpfit__

Cómo es una clase de Jump Fit

En una clase típica de Jump Fit, los participantes realizan una variedad de ejercicios sobre un mini trampolín individual, combinando movimientos de bajo impacto y alta intensidad. La sesión suele incluir:

Calentamiento dinámico para preparar el cuerpo, con movimientos suaves sobre el trampolín.

Saltos básicos y pliométricos , que mejoran la capacidad cardiovascular y la coordinación.

Ejercicios de fuerza como sentadillas, tijeras y movimientos para tonificar piernas, glúteos y abdomen, todos realizados sobre el trampolín para aumentar la dificultad y el equilibrio.

Movimientos al ritmo de la música , que hacen que el entrenamiento sea divertido y motivador.

Ejercicios de equilibrio y estabilidad , para fortalecer músculos profundos y mejorar la postura.

Finalmente, una fase de estiramiento y relajación para evitar lesiones y favorecer la recuperación.

Cada clase suele durar entre 40 y 60 minutos, y está diseñada para que personas de distintos niveles puedan adaptarse y obtener beneficios cardiovasculares, musculares y de bienestar general.