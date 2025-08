Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

“Trato Hecho” con Santi Maratea: cuándo y a qué hora comienza el programa de juegos

El influencer debutará como conductor de televisión en los próximos días. Enterate cuándo comienza.

Trato Hecho con Santi Maratea. Foto: América TV.

El programa de juegos “Trato Hecho”, que será conducido por Santiago Maratea, ya tiene su fecha y hora de estreno. El influencer debutará en la pantalla chica el próximo lunes 11 de agosto y se emitirá de lunes a viernes a las 22 hs.

Según la información que trascendió, el nuevo programa de juegos de América TV producido por Mandarina Contenidos, presentará una escenografía totalmente nueva a comparación de sus ediciones anteriores y, como novedad, se desarrollará un reality en paralelo a través de las redes sociales del propio Santi Maratea.

Trato Hecho con Santi Maratea. Video: América TV.

Cómo funciona el juego “Trato hecho”

Los 24 participantes tendrán un maletín con hasta 20 millones de pesos. Cada día, uno de ellos podrá participar del juego, mientras que los demás deberán esperar su turno para probar suerte en los días siguientes.

Sin embargo, la edición de Maratea presenta unos cambios diferentes a versiones anteriores: la opción de “contraoferta” podrá utilizarse una sola vez y es decisión del banco aceptarla o no. Si el banco no la acepta, el jugador no podrá retirarse con el dinero ofrecido por la banca y deberá jugar al menos una ronda más.

Trato Hecho con Santi Maratea. Foto: América TV.

El participante tendrá un maletín que podrá intercambiar con alguno de otro de los participantes, y ese será el que lo acompañe durante el resto del juego. Únicamente la escribana sabe cuánto hay dentro de cada maletín.

“Trato Hecho” ya tuvo sus ediciones pasadas

En repaso, “Trato Hecho” tuvo sus primeras temporadas entre 2003 y 2006, con Weich como líder del proyecto. Su regreso al aire se dio tras un largo periodo, ya que fue en 2021 cuando Lizy Tagliani fue la conductora elegida para llevar a cabo el programa.

Santiago Maratea, ganador del Martín Fierro Digital de Oro en la edición 2023. Foto: Five Pro Events

Ambas ediciones se emitieron por Telefe y la segunda tuvo la particularidad de no contar con público en el estudio, ya que los protocolos de prevención del COVID-19 estaban todavía vigentes en los canales de televisión.

Cabe recordar que Santi Maratea nunca condujo un programa diario en televisión, ya que sus experiencias previas fueron en streaming, como su paso por Vorterix. De esta manera, el influencer sumará una valiosa labor a su carrera, con un desafío que presenta un nuevo escenario para él.