Santiago Maratea no hará más colectas solidarias y contó los motivos de su decisión: "Dejé de ser Wanda Nara"

Santiago Maratea. Foto: Captura de pantalla.

Santiago Maratea, conocido por sus campañas solidarias en redes sociales, confirmó recientemente que no continuará organizando colectas. Durante una entrevista en el programa “No tiene solución”, conducido por Yanina Latorre en el canal de streaming “Bondi”, el influencer explicó las razones detrás de esta decisión.

A lo largo de los últimos años, Maratea cobró relevancia en redes sociales por liderar múltiples campañas de recaudación de fondos para apoyar diversas causas. No obstante, su estilo de vida, caracterizado por el uso de prendas de lujo y marcas exclusivas, llevó a que fuera cuestionado por “falta de coherencia” entre su imagen y sus acciones solidarias.

Santiago Maratea fue entrevistado por Yanina Latorre en “Bondi” y compartió cuál es su nueva visión sobre la exposición. Video: bondi_liveok.

Los motivos detrás de la decisión de Santiago Maratea

En la entrevista, Yanina Latorre señaló la frecuente expectativa de “austeridad” que recae sobre quienes realizan este tipo de actos de ayuda social. “¿Por qué tenés que ser pobre para ayudar o tirar y vivir como si fueras un hippie?”, cuestionó la conductora.

Maratea respondió reflexionando sobre esta etapa de su vida: “De todos esos cambios que estoy generando en mi personalidad, siento que eso fue una etapa que ya la cumplí. Quería demostrar que no tiene por qué ser austera una persona que quiera ser solidaria. Ya lo demostré”.

Santiago Maratea. Foto: Instagram.

Santiago Maratea. Foto: Instagram.

El influencer, quien en agosto ya había anunciado que regalaría su colección de ropa y accesorios de marcas reconocidas como Gucci, Prada y Louis Vuitton a sus seguidores, confesó que ahora prefiere tener un perfil más bajo. “Puedo seguir comprando en marcas que son más low profile (perfil bajo) y sin la necesidad de mostrarlo. Terminé con ese show. Ahora ofrezco otro”, afirmó.

En tono humorístico, Yanina Latorre comparó su evolución con el contraste entre la empresaria Wanda Nara y Antonela Roccuzzo. Maratea aceptó la comparación y agregó que actualmente busca una postura más discreta en redes, similar a la que muestra la esposa de Lionel Messi.

“Dejaste de ser Wanda [Nara]. Eras la Wanda de las colectas”, afirmó la conductora. “Dejé de ser Wanda, ahora soy Antonela [Roccuzzo]”, remató Maratea.