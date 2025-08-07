Airbag en River: confirmaron los precios para las entradas de su tercer show y cuándo salen a la venta
Tras el éxito descomunal que generaron sus dos primeros recitales en River, Airbag anunció una nueva fecha. En ese sentido, los artistas anunciaron “el tercer round” para el domingo 5 de octubre. La banda de los hermanos Sardelli vienen de un año fenomenal con la presentación de su octavo disco, El club de la Pela.
Entradas de Airbag para River
- Preventa Santander VISA: Viernes 8/8 - 12:00 en 6 cuotas sin interés
- Venta general con todos los medios de pago: Al agotar stock
- Entradas por Allaccess.com
Airbag vive un presente imparable con más de 200 millones de streams, dos River agotados, cuatro Vélez repletos y una gira internacional en marcha. Sino también su conexión genuina y duradera con sus fanáticos desde el primer día y que ahora celebra junto a ellos este nuevo capítulo glorioso.
Ahora la banda prepara sus tres presentaciones en el Polideportivo de Mar del Plata y luego continuarán con su emblemática gira mundial.
Precios de entradas
- Platea Sívori alta: $45.000
- Campo general: $55.000
- Platea Sívori media: $60.000
- Platea Belgrano alta: $65.000
- Platea San Martín alta: $65.000
- Platea Belgrano inferior / baja / media: $80.000
- Platea San Martín inferior / baja / media: $80.000