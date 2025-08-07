Airbag en River: confirmaron los precios para las entradas de su tercer show y cuándo salen a la venta

Tras el sold out el 31 de mayo y el 1 de junio, los hermanos Sardelli volverán al Monumental.

Los hermanos Sardelli Foto: Instagram @Airbag.oficial

Tras el éxito descomunal que generaron sus dos primeros recitales en River, Airbag anunció una nueva fecha. En ese sentido, los artistas anunciaron “el tercer round” para el domingo 5 de octubre. La banda de los hermanos Sardelli vienen de un año fenomenal con la presentación de su octavo disco, El club de la Pela.

Anuncio del tercer recital de Airbag en River. Video: @Airbag.oficial

Entradas de Airbag para River

Preventa Santander VISA: Viernes 8/8 - 12:00 en 6 cuotas sin interés

Venta general con todos los medios de pago: Al agotar stock

Entradas por Allaccess.com

Airbag vive un presente imparable con más de 200 millones de streams, dos River agotados, cuatro Vélez repletos y una gira internacional en marcha. Sino también su conexión genuina y duradera con sus fanáticos desde el primer día y que ahora celebra junto a ellos este nuevo capítulo glorioso.

Ahora la banda prepara sus tres presentaciones en el Polideportivo de Mar del Plata y luego continuarán con su emblemática gira mundial.

Airbag, banda. Foto: Airbag Intagram

Precios de entradas