La nueva película de Caitriona Balfe, protagonista de Outlander, junto a Orlando Bloom ya tiene tráiler oficial

Este thriller psicológico promete emociones fuertes y una historia intensa centrada en un boxeador que busca la gloria, con Balfe interpretando a su esposa y entrenadora.

The Cut, la nueva película de Orlando Bloom y Caitriona Balfe. Foto: X @CinemabangCom

Más allá de su icónico papel en Outlander, Caitriona Balfe sigue consolidándose con su carrera actoral. Su nuevo trabajo en la película The Cut, junto a Orlando Bloom, demuestra que está lista para protagonizar historias intensas y desafiantes fuera del mundo de la serie que la lanzó a la fama.

Caitriona Balfe, protagonista de Outlander. Foto: Instagram @caitrionabalfe

De qué trata The Cut, la película protagonizada por Orlando Bloom y Caitriona Balfe

Este thriller psicológico, dirigido por Sean Ellis, protagonizado por Orlando Bloom, Caitríona Balfe y John Turturro, sigue a un boxeador retirado que decide regresar al ring para una última oportunidad por el título, pero solo si logra reducir su peso en un tiempo extremadamente corto.

Acompañado por su esposa y entrenadora Caitlin (interpretada por Balfe), se somete a un régimen de entrenamiento y pérdida de peso intensivo y poco convencional bajo la supervisión del entrenador Boz (Turturro).

The Cut, la nueva película protagonizada por Orlando Bloom y Caitriona Balfe. Foto: Instagram @caitrionabalfe

La película se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024 y está programada para su estreno en cines en los Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025.

Para una visión más detallada, te mostramos el tráiler oficial a continuación:

Tráiler oficial de The Cut

Reparto de The Cut

Entre sus principales actuaciones, se encuentran:

Orlando Bloom como el boxeador principal.

Caitriona Balfe como Caitlin Harney, esposa y entrenadora del protagonista.

John Turturro como Boz, el entrenador del boxeador.

Clare Dunne como la madre del protagonista.

Gary Beadle como Donny.

The Cut, la nueva película de Orlando Bloom y Caitriona Balfe. Foto: X @CinemabangCom

The Cut es un thriller psicológico que explora los límites físicos y mentales de un boxeador retirado que busca un regreso al ring, enfrentando desafíos tanto externos como internos. Más allá de la acción, la película invita a reflexionar sobre la perseverancia, el sacrificio y la fuerza que se necesita para luchar por una segunda oportunidad.