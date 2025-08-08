La nueva película de Caitriona Balfe, protagonista de Outlander, junto a Orlando Bloom ya tiene tráiler oficial
Más allá de su icónico papel en Outlander, Caitriona Balfe sigue consolidándose con su carrera actoral. Su nuevo trabajo en la película The Cut, junto a Orlando Bloom, demuestra que está lista para protagonizar historias intensas y desafiantes fuera del mundo de la serie que la lanzó a la fama.
De qué trata The Cut, la película protagonizada por Orlando Bloom y Caitriona Balfe
Este thriller psicológico, dirigido por Sean Ellis, protagonizado por Orlando Bloom, Caitríona Balfe y John Turturro, sigue a un boxeador retirado que decide regresar al ring para una última oportunidad por el título, pero solo si logra reducir su peso en un tiempo extremadamente corto.
Acompañado por su esposa y entrenadora Caitlin (interpretada por Balfe), se somete a un régimen de entrenamiento y pérdida de peso intensivo y poco convencional bajo la supervisión del entrenador Boz (Turturro).
La película se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024 y está programada para su estreno en cines en los Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025.
Para una visión más detallada, te mostramos el tráiler oficial a continuación:
Tráiler oficial de The Cut
Reparto de The Cut
Entre sus principales actuaciones, se encuentran:
- Orlando Bloom como el boxeador principal.
- Caitriona Balfe como Caitlin Harney, esposa y entrenadora del protagonista.
- John Turturro como Boz, el entrenador del boxeador.
- Clare Dunne como la madre del protagonista.
- Gary Beadle como Donny.
The Cut es un thriller psicológico que explora los límites físicos y mentales de un boxeador retirado que busca un regreso al ring, enfrentando desafíos tanto externos como internos. Más allá de la acción, la película invita a reflexionar sobre la perseverancia, el sacrificio y la fuerza que se necesita para luchar por una segunda oportunidad.