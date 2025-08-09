Guillermo Francella interpretará 16 personajes en “Homo Argentum”: cuáles son

Se trata de un proyecto de Mariano Cohn y Gastón Duprat, los creadores de “El Encargado”. El filme llega el 14 de agosto a los cines.

Los distintos personajes de Guillermo Francella en HOMO ARGENTUM. Foto: Star+

Mientras sigue el éxito de “El Encargado”, Guillermo Francella se encuentra en medio de la presentación de su nueva película “Homo Argentum”, que llegará a los cines el próximo 14 de agosto.

El filme, producido por Mariano Cohn y Gastón Duprat, es muy distinto al resto: está producido por 16 mini películas cuya duración varía entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Francella en muy diferentes roles. Si bien cada viñeta es autónoma, la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social.

Francella tendrá distintos personajes, entre los cuales se encuentran un director de cine reconocido a nivel internacional, un vendedor callejero de dólares en la calle Florida, un padre de familia de clase media, un multimillonario, un cura villero, un hombre tatuado, un vendedor de autos con un cliente acosador y un guardia de seguridad.

“Homo Argentum” remite a películas como “Los Monstruos”, “Un burgués pequeño, pequeño”, “Los desconocidos de siempre” o “Los nuevos monstruos”, entre otras joyas de la comedia italiana, de la que el actor y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que son el sello distintivo de la filmografía de los directores.

Algunos personajes de Guillermo Francella en “Homo Argentum”

