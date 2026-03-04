Guillermo Francella, actor. Foto: NA

Guillermo Francella habló sobre el complicado momento que atraviesa la industria nacional y dejó en claro una de sus preocupaciones más personales: la falta de trabajo que atraviesan sus hijos actores Nicolás y Yoyi Francella.

En entrevista con Puro Show, el actor describió sobre el contexto actual y, según explicó, la crisis actoral no distingue apellidos: “Más que la grieta, hay una realidad: no hay trabajo, no hay ficción”, remarcó. “Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo: el panorama es desolador, no se filma”, agregó.

Por otro lado, Francella comparó el presente con otras épocas de la TV. “Cuando yo empecé había unitarios, tiras diarias, tiras semanales, siempre había muchísimo trabajo”, expresó el actor.

En aquel momento, según explicó, en ese contexto se podía descubrir nuevos talentos y generar trabajo: “Eso nos permitía observar la novela de la tarde y decir: ‘¿Quién es el que hace de chofer? Nos gusta este muchacho, esta chica, ¿por qué no la convocás para un casting?”. Sin embargo, para él, ese circuito desapareció.

Cómo impactó la crisis en el ámbito actoral y el cine

Por otro lado, Guillermo Francella también se refirió a la baja del consumo: “La gente dejó de concurrir al cine”, remarcó. E hizo hincapié en las plataformas de streaming: “Te instalás con un gran sonido envolvente, estás en tu casa, parás, la detenés para ir a tomar un café”. Por un lado, reconoció la comodidad del streaming, pero por el otro remarcó que se perdió la experiencia de ir al cine: “La rutina maravillosa de ir al cine desapareció”.

Guillermo Francella en la película "Homo Argentum". Foto: Disney+.

Sobre sus hijos, el actor remarcó que su hijo Nicolás, además de su carrera actoral, abrió abanico en el mundo de la gastronomía, mientras que Yoyi también se abrió de la actuación: “Creo que está viviendo un momento muy lindo y que lo está disfrutando… la veo y veo que se divierte”, contó sobre su hija.

“Es la verdad: no hay trabajo”, remarcó el actor, dejando en claro que es una crisis que afecta a toda la industria.