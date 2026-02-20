El Encargado Foto: Disney

La exitosa serie “El Encargado”, protagonizada por Guillermo Francella y convertida en uno de los mayores fenómenos del streaming argentino, finalmente tiene fecha estimada de estreno para su nueva temporada. La noticia fue confirmada recientemente por Gabriel “Puma” Goity, uno de los actores clave de la historia, durante una entrevista en la que adelantó cuándo llegarán los nuevos episodios. Según el actor, la cuarta temporada verá la luz a principios de mayo, marcando el regreso de una de las ficciones más comentadas de los últimos años.

La serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, vuelve a poner el foco en Eliseo Basurto, el encargado más famoso de la televisión nacional. Después de la intensa batalla contra el sindicato de encargados —un conflicto central de la temporada anterior— Eliseo alcanza nuevos niveles de poder dentro del edificio. Pero ese ascenso, lejos de brindarle estabilidad, abre la puerta a nuevas tensiones. A medida que trepa en la escala de influencia, también crecen las conspiraciones a su alrededor, especialmente una que se gesta silenciosamente dentro de su propio terreno y que promete convertirse en el motor dramático de esta nueva entrega.

¿De qué tratará la temporada 4?

En este contexto aparece nuevamente Zambrano, interpretado por Goity, quien se posicionará como el gran antagonista de Eliseo. Esta vez, su plan será directo, calculado y sin margen para dudas: destruirlo. La serie profundizará en esta rivalidad histórica, llevándola a un nivel más oscuro y estratégico, una línea que ya se insinúa en el primer avance presentado por Disney+ y que confirma el tono tenso que dominará la temporada.

Desde Disney+ también se difundió material oficial que muestra a Francella retomando su interpretación de un personaje tan magnético como inquietante. La plataforma ya había adelantado que la nueva temporada llegaría “muy pronto”, acompañando el anuncio con un teaser y un póster que generaron gran expectativa entre los fans. En el adelanto se observa la nueva posición de poder de Eliseo y el clima conspirativo que empieza a envolverlo, reforzando la idea de que esta cuarta parte explorará las consecuencias de sus ambiciones y los peligros que surgen en los pasillos donde se mueve ahora.

Si bien no se confirmó aún si esta será la última temporada, los seguidores de “El Encargado” celebran que la serie continúe ampliando su universo narrativo, especialmente considerando su creciente reconocimiento internacional. Con millones de reproducciones y una base de seguidores cada vez más sólida, la producción se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo una historia local puede alcanzar impacto global.

Por ahora, la expectativa está puesta en ese lanzamiento que, según Goity, llegará a principios de mayo. Resta esperar el anuncio exacto de Disney+, pero todo indica que se vienen capítulos cargados de tensión, humor ácido y giros que podrían redefinir el destino de Eliseo dentro —y fuera— del edificio.