La China Suárez en problemas: Nicolás Cabré revocó el permiso para sacar a su hija Rufina del país

Hace unos días, Benjamín Vicuña sorprendió con una movida que generó revuelo, y la modelo no tardó en responder. Ahora, el otro padre de sus hijos replicó una jugada similar, reavivando la polémica.

Nicolas Cabré junto a su hija Rufina. Foto: Instagram @nicolascabre80

Nicolás Cabré habría tomado una decisión similar a la de Benjamín Vicuña, lo que vuelve a poner a Eugenia “la China” Suárez en el centro de la escena. Según trascendió, el actor habría revocado el permiso que le permitía a la actriz salir del país junto a Rufina, la hija que tienen en común.

La información fue revelada por la periodista Marcela Tauro en el programa Intrusos (América). “Cabré ya habría enviado la carta documento al departamento de La China Suárez en Capital, para revocarle, mediante un escribano, el permiso permanente que tiene la actriz”, detalló. Luego agregó: “Le revocaron el poder y ya se lo comunicaron a La China, ya está informada”.

Nicolas Cabré junto a su hija Rufina y su novia Rocío Pardo Foto: Instagram @nicolascabre80

De confirmarse esta situación, a partir de ahora Suárez deberá contar con el aval de cada uno de los padres de sus hijos para poder viajar con ellos: Rufina (junto a Cabré), y Magnolia y Amancio (junto a Vicuña).

Mientras tanto, crece la tensión en el entorno familiar y se espera una eventual reacción pública por parte de la actriz, como ya ocurrió días atrás tras el conflicto con Benjamín Vicuña.

Nicolas Cabré junto a su hija Rufina. Foto: Instagram @nicolascabre80

El audio que difundió la China Suárez para desmentir rumores sobre Vicuña

En medio del escándalo, la China Suárez apuntó contra Ángel de Brito por haber difundido una versión que aseguraba que Vicuña no había podido ver a sus hijos por un presunto “impedimento de contacto”. Molesta con la situación, la actriz salió al cruce con pruebas.

Para desmentirlo, compartió una captura de pantalla de una conversación con la niñera de sus hijos, en la que se lee: “Lulú, ¿me mandás mensaje cuando están de vuelta, porfi?”. Luego, la empleada le reenvió un audio en el que se escucha a Vicuña decir:

“Estoy con los chicos todavía, acá, la verdad que están con más niños, están felices. Yo creo que se van a dormir acá, porque me parece medio ridículo llevarlos a las 11 de la noche para allá, para mañana retirarlos a la hora que me dijo el abogado, a las 9 de la mañana, así que se van a quedar acá, ¿bueno?”

El audio que filtró la China Suárez para demostrar que no impidió el reencuentro entre Vicuña y sus hijos. Video Instagram @sangrejaponesa

La China acompañó la publicación con una frase contundente: “Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”.

El audio que filtró la China Suárez para demostrar que no impidió el reencuentro entre Vicuña y sus hijos. Foto: Instagram @sangrejaponesa

En una historia posterior, sumó un mensaje del periodista que decía: “En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible”. A lo que Suárez respondió con dureza:

“¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre, con mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

El audio que filtró la China Suárez para demostrar que no impidió el reencuentro entre Vicuña y sus hijos. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Y cerró con una frase que marca un antes y un después en su postura pública: “Me callé años. Años. Se terminó, no me van a pisar más”.