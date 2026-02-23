Mirtha Legrand está cumpliendo 99 años.

Mirtha Legrand está cumpliendo 99 años y Ángel de Brito logró comunicarse con ella desde su programa de streaming.

Según la conversación que mantuvieron, la flamante conductora estaba al tanto sobre las recientes vacaciones del periodista y hasta le consultó cómo la había pasado durante su viaje a Brasil. “La pasé bien, tomé sol, compré. Está todo muy barato, Mirta. Pocos argentinos, la verdad, porque se ve que no da para los pasajes, pero... Pero la pasé muy bien”, expresó De Brito.

Mirtha Legrand habló el día de su cumpleaños. Video: Bondi Live.

“¿Cómo la estás pasando vos hoy, recibiendo todo el amor?”, preguntó el conductor de LAM, y Mirtha respondió: “No hago más que hablar por teléfono. Sos el último que atiendo ya. Voy a descansar un rato, porque esta noche viene largo. Me voy a acostar tarde”.

La diva confirmó que usará dos vestidos: “Siempre me cambio dos veces, siempre”. También confirmó que asistirán a la casa de su hija unos 74 invitados y que Susana Giménez no formará parte de la celebración porque continúa en España.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

“Llegué a los 99 y no me di cuenta. Tengo energía y estoy bien”, afirmó Mirtha Legrand, que tiene el récord mundial al frente de un programa de televisión: “Algunos partieron y otros se retiraron. Mi médico siempre me dice ‘Mirtha, usted es una mujer sana’. Mi físico me ayuda”.

Cómo será el festejo de Mirtha Legrand

La celebración promete combinar la calidez familiar con la presencia de destacados referentes del espectáculo argentino que se reunirán para celebrar a la diva de los almuerzos.

Entre los invitados de lujo están Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes se sumarán a la mesa para homenajear a la conductora, mientras que la organización del evento estará a cargo de Ramiro Arzuaga, el colaborador de Mirtha que hace más de 10 años, y que será el encargado de coordinar todos los detalles.

Mirtha Legrand cumple 99 años.

Además, Mirtha recibirá a sus invitados en la noche de este lunes y lucirá dos cambios de vestuario con vestidos realizados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, aunque todavía no se sabe cuáles serán los colores elegidos por la estrella máxima de la TV.

El cumpleaños de la conductora se convierte, año tras año, en un “evento nacional” esperado tanto por allegados como por la prensa, que estará firme en el lugar para cubrir el acontecimiento.