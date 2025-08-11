De profesor de literatura a meterse con peligrosos prestamistas y gánsteres: cuál es la película que está en el Top 10 del streaming

Si bien es del 2014, este filme se convirtió en uno de los más vistos en la actualidad por su historia dramática y por sus escenas que mantienen al espectador pegado al asiento.

El Apostador, película. Foto: Netflix

Una de las películas que forma parte del Top 10 de lo más visto de Netflix es “El Apostador”. Se trata de un thriller dramático del 2014 protagonizado por Mark Wahlberg y dirigido por Rupert Wyatt.

Este remake de la película homónima de 1974 sumerge al espectador en la vida de un brillante profesor de literatura que, arrastrado por una compulsiva adicción al juego, se endeuda con peligrosos prestamistas y gánsteres, y pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

El Apostador, película. Foto: Netflix

De qué trata la película furor en Netflix

La historia sigue a Jim Bennett (Mark Wahlberg), un profesor universitario que, a pesar de su intelecto y su buena posición social, lleva una doble vida como un apostador de altas sumas.

Su adicción lo lleva a acumular una enorme deuda de 200.000 dólares con Lee, el dueño de una exclusiva casa de apuestas clandestina, y otros 50.000 dólares con Neville Baraka, un peligroso prestamista. Lee le da un plazo de siete días para saldar su deuda, o enfrentará consecuencias mortales.

El Apostador, película. Foto: Netflix

A medida que el plazo se agota, Jim se ve obligado a entrar en un mundo ilícito y oculto, buscando desesperadamente maneras de conseguir el dinero. Intenta pedir prestado a su adinerada madre, Roberta (Jessica Lange), pero su relación es disfuncional y él parece negarse a mostrar gratitud, apostándolo todo.

También se relaciona con Frank (John Goodman), otro prestamista con un peculiar interés paternal en su futuro, y con Amy (Brie Larson), una de sus estudiantes, quien se ve arrastrada involuntariamente a la peligrosa situación.

Elenco de “El Apostador”