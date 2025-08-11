El documental del legendario Martin Scorsese ya tiene fecha de estreno: en qué plataforma y cuándo se podrá ver

A lo largo de la serie se mostrará “el retrato de un hombre a través de la lente de su trabajo”, explicó la directora Rebecca Miller.

El documental "Mr. Scorsese" se estrenará en Apple TV el 17 de octubre. Foto: EFE

“Mr. Scorsese”, el documental en cinco partes dirigido por Rebecca Miller, que cuenta la trayectoria del icónico director de cine Martin Scorsese, se estrenará en Apple TV+ el próximo 17 de octubre.

La directora contó con acceso total a los archivos privados de Scorsese como “Taxi driver” (1976), “Raging Bull/Toro salvaje“ (1980) y “The wolf of Wall Street/El lobo de Wall Street“ (2013), y también entrevistó al propio Scorsese y a muchas estrellas de cine como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Steven Spielberg oy Paul Schrader, entre otros.

En el adelanto publicado este lunes, Scorsese y Spielberg cuentan qué tan real es la leyenda urbana de que el director amenazó de muerte a los productores de “Taxi driver” para defender el montaje final de la que sería una de sus películas más icónicas.

En el clip, Spielberg cuenta que su amigo lo llamó por teléfono, muy enojado, diciendo que querían retocar la violenta escena del baño de sangre final. En ese momento, una entrevistadora le pregunta a Scorsese si es cierto que tenía una pistola y este admite que llegó a decir que iba a tener una, pero que nunca lo hizo.

“Estaba enfadado, quería amenazarlos o quizá simplemente disparar o algo, no lo sé”, afirmó. Lo que sí dijo que haría es robar el montaje y destruirlo él mismo para evitar que lo hicieran ellos.

Finalmente, la solución para evitar una clasificación X por parte de la MPAA -la asociación que representa a los estudios de Hollywood-, fue degradar la intensidad del color de la imagen y la textura -más granulienta-.

Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Foto: NA-AFP

Quién es la directora del documental dirigido a Martin Scorsese

Rebecca Miller, hija del escritor Arthur Miller y la fotógrafa Inge Morath, es directora de películas como “Personal Velocity/Intimidades” (2002) y “She came to me/Llegó a mí” (2023), y compone a lo largo de la serie “el retrato de un hombre a través de la lente de su trabajo”.

Desde sus películas estudiantiles en la Universidad de Nueva York hasta la actualidad, el documental explora los temas que encantado a Martin Scorsese y alimentado su trabajo, incluido el lugar que tienen el bien y el mal en la naturaleza humana.

Rebecca Miller, directora. Foto: Wikipedia.

También han participado Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto, así como sus hijos, su esposa Helen Morris y amigos cercanos de la infancia.