Streaming: uno por uno, los estrenos de series y películas desde el lunes 11 de agosto hasta el domingo 17

Las plataformas ya tienen lo nuevo para esta nueva semana, marcando así las novedades del octavo mes del año. Mirá la lista completa.

En el barro. Foto: Netflix

Netflix compartió su lista de estrenos desde este lunes 11 de agosto hasta el domingo 17, marcando así las novedades de agosto.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas. Sin embargo, la gran expectativa de esta semana está puesta en “En el barro”, la nueva serie del universo de “El Marginal”.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana

Lunes 11 de agosto

“Next”

Martes 12 de agosto

”La selección final”

La selección final. Foto: Netflix

”Jim Jefferies: Two Limb Policy”

Miércoles 13 de agosto

”Oso intoxicado”

”Jóvenes y millonarios”

”Despelote”

Despelote. Foto: Netflix

”Canciones desde el encierro”

”Guardianes de una gran nación”

”Love is Blind: Reino Unido”

Love is Blind: Reino Unido Foto: Courtesy of Netflix

Jueves 14 de agosto

”En el barro”

En el barro. Foto: Netflix

”Mononoke II: Las cenizas de la ira”

”Miss Governor” (continúa la temporada 1)

Miss Governor. Foto: Netflix

Viernes 15 de agosto

”Luna de miel en familia”

”Romance con estilo”

”Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser”

Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser Foto: Netflix

”La luz del diablo”

”La noche siempre llega”

”Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea”

Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea Foto: Netflix