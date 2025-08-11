Video: Demi Lovato y Joe Jonas avivaron rumores de “Camp Rock 3″ tras cantar juntos en el escenario

Los fanáticos de la saga de Disney Channel sorprendieron a sus fans este fin de semana luego de haber cantado juntos en el escenario, en el marco de la gira estadounidense “Jonas20″.

Demi Lovato y Joe Jonas. Foto: redes sociales.

Este fin de semana los Jonas Brothers le dieron una gran sorpresa a sus fans: invitaron a su show, en el marco de la gira estadounidense “Jonas20″, a Demi Lovato para cantar algunas canciones de “Camp Rock”. La reunión de las exestrellas de Disney Channel generó gran furor y ovación entre los presentes y el momento se viralizó en redes sociales, provocando nostalgia entre sus fans.

En el tour, los hermanos volvieron a subirse al escenario para revivir sus clásicos adolescentes y algunas canciones de sus épocas como solistas. El MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el escenario perfecto para la inesperada visita de Demi, a 15 años del estreno de la segunda entrega de “Camp Rock”.

Demi Lovato y Joe Jonas. Video: X.

Los músicos se unieron en el escenario para interpretar “This is me” y “Wouldn’t Change a Thing” con la misma pasión que lo hicieron durante la película, momento en el cual ambos eran pareja.

¿Vuelve “Camp Rock”?

Este encuentro vuelve a reanimar los rumores que circularon durante los últimos meses sobre una tercera entrega de “Camp Rock”, con el esperado regreso de Demi Lovato, Joe, Nick y Kevin Jonas a la pantalla de Disney.

Camp Rock. Foto: Disney+

Esta noticia no fue desestimada debido a que la plataforma también estaría trabajando en el regreso de “Hannah Montana”, por el aniversario número 20 de la serie.

Además de ya haber reunido a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el remake de “Otro viernes de locos”.