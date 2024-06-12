Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Kevin Jonas, integrante de los Jonas Brothers, fue operado de urgencia de un cáncer de piel

El músico y actor estadounidense anunció que debió someterse a una cirugía para remover el melanoma. Cómo está su salud.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Kevin Jonas. Foto: Instagram.
Kevin Jonas. Foto: Instagram.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El reconocido miembro de los Jonas Brothers, Kevin Jonas, compartió una preocupante noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Allí, reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel en el rostro y, recientemente, se sometió a una intervención quirúrgica para eliminarlo.

En un emotivo video, el cantante de 37 años explicó que descubrió un lunar en su frente, que tras una evaluación médica resultó ser un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel. “Asegúrense de revisar esos lunares”, aconsejó Jonas a su audiencia enfatizando en la importancia de la detección temprana y del cuidado de la piel.

El cantante explicó el proceso de su intervención mediante las redes sociales. Video: Instagram.

Durante el video, Kevin Jonas aparece señalando el pequeño lunar en cuestión, describiéndolo como “un pequeño cáncer de piel que ha comenzado a crecer recientemente”. En su testimonio, expresó la necesidad de someterse a una cirugía para extirparlo. “Así que, aquí vamos”, añadió.

Contenido Recomendado

Cáncer:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 27 de julio de 2026

Cáncer: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 27 de julio de 2026

Horóscopo diario:las revelaciones para Cáncer este 26 de julio de 2026

Horóscopo diario: las revelaciones para Cáncer este 26 de julio de 2026

Después de la intervención, el mayor de los Jonas compartió una actualización sobre su estado, mostrando el resultado de la cirugía. Utilizó un emoticono para ocultar la cicatriz, pero afirmó con alivio: “Ya está hecho” y “listo para volver a casa”.

Kevin Jonas. Foto: Instagram.
Kevin Jonas. Foto: Instagram.

Kevin Jonas. Foto: Instagram.

Cáncer de piel: cómo se manifiesta

Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer (Globocan), en 2022 se diagnosticaron más de 1,5 millones de nuevos casos de cáncer de piel en todo el mundo. Este tipo de cáncer es altamente prevenible, y la principal causa es la exposición excesiva a la radiación ultravioleta.

Es el tipo de cáncer más frecuente y está asociado a pieles muy dañadas por el sol y a pieles muy blancas que no se broncean, pero sí se enrojecen o queman. Muchos pacientes tienen además cabellos rubios y ojos de tonalidades claras. Más del 70 % de estos tumores se presentan en la cara, orejas y cuello.

Los carcinomas de células basales y de células escamosas son dos de los tipos más comunes de cáncer de piel. Comienzan, respectivamente, en las capas basales y escamosas de la piel. Por lo general, ambos se pueden curar, pero pueden desfigurar y ser muy costosos de tratar.

CáncerTratamientos médicosJonas Brothers
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. La Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi y rechazó el reclamo millonario de Wanda Nara por 480 mil euros mensuales

    La Justicia italiana falló a favor de Mauro Icardi y rechazó el reclamo millonario de Wanda Nara por 480 mil euros mensuales

  2. El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan:cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

    El boom del cine IMAX gracias a La Odisea de Nolan: cuántas salas existen en la Argentina y qué lo hace único

  3. Murió Pato Strunz:qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

    Murió Pato Strunz: qué le pasó al exbaterista de Hermética y qué dijo Malón, la banda que fundó

  4. En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild:la cifra millonaria

    En medio de la polémica por el Mundial, multaron a los streamers españoles Ibai Llanos y Jordi Wild: la cifra millonaria

  5. Sorpresa en la subasta de objetos del Mundial 2026:la camiseta que usó Jimin, de BTS, vale más que la de Messi

    Sorpresa en la subasta de objetos del Mundial 2026: la camiseta que usó Jimin, de BTS, vale más que la de Messi

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei:“Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Kristalina Georgieva elogió el plan económico de Milei: “Todos los indicadores muestran una escena más saludable”

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Economía

Ranking de inflación en América Latina:qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

Ranking de inflación en América Latina: qué puesto ocupa Argentina tras el primer semestre de 2026

ANSES paga del 27 al 31 de julio:quiénes cobran y qué DNI deben revisar el calendario

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad