Kevin Jonas, integrante de los Jonas Brothers, fue operado de urgencia de un cáncer de piel

Kevin Jonas. Foto: Instagram.

El reconocido miembro de los Jonas Brothers, Kevin Jonas, compartió una preocupante noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Allí, reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel en el rostro y, recientemente, se sometió a una intervención quirúrgica para eliminarlo.

En un emotivo video, el cantante de 37 años explicó que descubrió un lunar en su frente, que tras una evaluación médica resultó ser un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel. “Asegúrense de revisar esos lunares”, aconsejó Jonas a su audiencia enfatizando en la importancia de la detección temprana y del cuidado de la piel.

El cantante explicó el proceso de su intervención mediante las redes sociales. Video: Instagram.

Durante el video, Kevin Jonas aparece señalando el pequeño lunar en cuestión, describiéndolo como “un pequeño cáncer de piel que ha comenzado a crecer recientemente”. En su testimonio, expresó la necesidad de someterse a una cirugía para extirparlo. “Así que, aquí vamos”, añadió.

Después de la intervención, el mayor de los Jonas compartió una actualización sobre su estado, mostrando el resultado de la cirugía. Utilizó un emoticono para ocultar la cicatriz, pero afirmó con alivio: “Ya está hecho” y “listo para volver a casa”.

Kevin Jonas. Foto: Instagram.

Kevin Jonas. Foto: Instagram.

Cáncer de piel: cómo se manifiesta

Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer (Globocan), en 2022 se diagnosticaron más de 1,5 millones de nuevos casos de cáncer de piel en todo el mundo. Este tipo de cáncer es altamente prevenible, y la principal causa es la exposición excesiva a la radiación ultravioleta.

Es el tipo de cáncer más frecuente y está asociado a pieles muy dañadas por el sol y a pieles muy blancas que no se broncean, pero sí se enrojecen o queman. Muchos pacientes tienen además cabellos rubios y ojos de tonalidades claras. Más del 70 % de estos tumores se presentan en la cara, orejas y cuello.

Los carcinomas de células basales y de células escamosas son dos de los tipos más comunes de cáncer de piel. Comienzan, respectivamente, en las capas basales y escamosas de la piel. Por lo general, ambos se pueden curar, pero pueden desfigurar y ser muy costosos de tratar.