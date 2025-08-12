La boda soñada: el paso que habría dado Tini Stoessel que evidencia los planes de casamiento con Rodrigo De Paul

La mega estrella del pop tiene un presupuesto muy holgado para planear la boda con el futbolista, por lo que contactó a una profesional de primer nivel.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Foto: Instagram.

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanza a pasos agigantados desde que volvieron. No solamente se muestran juntos frente a las cámaras en los partidos del Inter Miami, sino que además, parece ser que la cantante ya está planeando todos los preparativos para su casamiento con el futbolista.

Y como era de esperarse, el vestido no es cosa menor. Y si bien ninguno de los dos protagonistas confirmó su relación y su compromiso, ella fue vista luciendo un lujoso anillo de diamantes en su dedo anular durante la presentación oficial del futbolista en el Inter Miami, luego de una escapada romántica en Marruecos.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Foto: Instagram @rodridepaul.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM, Tini ya habría agendado un turno en una casa de vestidos de novias para prepararse para la gran fecha. “Tini Stoessel empezó a seguir una cuenta. Vengo con el dato hace casi un mes y medio, y una persona me dijo que Tini, en Miami, fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia”, contó el panelista.

Según informaron, el costo del vestido de Tini es de alrededor de 30 mil dólares y pretende ser hecho a medida, con las mejores telas del mercado y con un toque romántico, pero muy pop.

Tini Stoessel. Foto: Instagram.

Romona Keveza: la diseñadora elegida por Tini y su estilo que rompe con lo tradicional

Elegancia, sofisticación y un toque de audacia definen el sello de Romona Keveza, la diseñadora canadiense reconocida por vestir a celebridades de Hollywood y miembros de la realeza. Ella sería la elegida para ser quien vista en su boda a Tini Stoessel, quien confió en sus diseños para un evento reciente, reafirmando su perfil glamoroso y vanguardista.

Vestidos de novia diseñados por Romona Keveza Foto: Romona Keveza official

Los vestidos de Keveza abarcan desde los clásicos vestidos blancos de líneas puras, ideales para novias tradicionales, hasta opciones que se animan a romper moldes: tonos rosados, celestes, verdes suaves e incluso estampados florales, colores poco habituales para el altar pero cada vez más buscados por quienes desean expresar su estilo personal en uno de los días más importantes de su vida.

Vestidos de novia diseñados por Romona Keveza Foto: Romona Keveza official

Con siluetas impecables, materiales de alta costura y una clara inspiración en la estética del viejo Hollywood, los diseños de Keveza combinan el romanticismo atemporal con una mirada moderna. En su catálogo conviven los vestidos minimalistas y de corte sirena, con modelos voluminosos y etéreos, ideales para red carpets o bodas de alto perfil.