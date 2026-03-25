Emilia Mernes. Fuente: Instagram

En medio de los rumores de conflicto con Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes acudió a sus redes sociales para realizar un extenso descargo y afirmó: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento”.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras e inventando noticias sin criterio, sin parar”, comenzó escribiendo.

Y añadió: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”.

Todo mal entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Foto: Instagram / @emiliamernes.

“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”, explicó Mernes, quien afirmó que desde su lugar “siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

“Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano”, agregó Emilia.

Y cerró: “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”.

El descargo de Emilia Mernes. Foto: Instagram @emiliamernes

Qué pasó entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra

En los últimos días, Emilia se vio envuelta en una disputa mediática con Tini Stoessel y María Becerra. Según trascendidos, habrían existido intentos de boicot en shows y tensiones con equipos de trabajo.

El “unfollow” masivo en redes sociales entre las artistas se interpretó como una señal de distanciamiento, generando repercusiones en fanáticos y medios.

Más allá de los supuestos “malos comportamientos” de Emilia con sus compañeras, el episodio refleja la competitividad y los desafíos del círculo pop argentino, donde las relaciones personales y profesionales se mezclan con la exposición mediática.