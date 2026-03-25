Emilia Mernes rompió el silencio en medio del escándalo: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento”
Luego de los rumores de conflicto con Tini Stoessel y María Becerra, la artista escribió un extenso texto en su cuenta de Instagram, en donde afirmó estar “muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales”.
En medio de los rumores de conflicto con Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes acudió a sus redes sociales para realizar un extenso descargo y afirmó: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé en su momento”.
“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras e inventando noticias sin criterio, sin parar”, comenzó escribiendo.
Y añadió: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos porque tolerar este nivel de odio”.
“Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”, explicó Mernes, quien afirmó que desde su lugar “siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.
“Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano”, agregó Emilia.
Y cerró: “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”.
Qué pasó entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra
En los últimos días, Emilia se vio envuelta en una disputa mediática con Tini Stoessel y María Becerra. Según trascendidos, habrían existido intentos de boicot en shows y tensiones con equipos de trabajo.
El “unfollow” masivo en redes sociales entre las artistas se interpretó como una señal de distanciamiento, generando repercusiones en fanáticos y medios.
Más allá de los supuestos “malos comportamientos” de Emilia con sus compañeras, el episodio refleja la competitividad y los desafíos del círculo pop argentino, donde las relaciones personales y profesionales se mezclan con la exposición mediática.