“Una relación armónica que se rompió”: Benjamín Vicuña habló de cómo está su vínculo con la China Suárez

El actor rompió el silencio sobre el conflicto que mantiene con su ex.

Benjamín Vicuña, NA

Tiempo atrás, Eugenia “la China” Suárez hizo un posteo muy fuerte contra Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos Magnolia y Amancio, y desde ese momento se cortó todo tipo de comunicación.

Los actores se hablan únicamente mediante abogados y aún no pudieron definir si los menores vivirán en Turquía con la China o en Argentina con Vicuña.

La China Suárez y Benjamín Vicuña. Foto: Canal26.com

Al ser consultado por la prensa, Vicuña destacó que está feliz de estar pasando tiempo con sus hijos y que espera poder ponerse de acuerdo rápidamente con su ex: “Hermoso el reencuentro con mis hijos, agradezco esa compasión. Estoy en un super buen momento laboral, empezando un proyecto nuevo con gran elenco. estoy con Anita (Espasandín, su novia), estamos muy bien”.

“Fueron momentos especiales, no hay nada más que decir. Lo importante se resuelve puertas adentro, son cosas de redes sociales y nunca voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”, aseguró el actor chileno.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

“Hay un tiempo largo separados en donde encontramos una manera armónica de relacionarnos, es una pena, se rompió. Somos todos responsables, no voy a hablar, es un papelón”, cerró Vicuña y optó por irse para no seguir respondiendo preguntas sobre su intimidad.