Maxi López en MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @officialmaxilopez

Este lunes 2 de febrero estuvo cargado de expectativa en materia de rating. La gala de eliminación de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara y el estreno del primer capítulo de “La hija del fuego”, la serie que protagoniza Eugenia “La China” Suárez, se enfrentaron en una batalla televisiva inédita.

Frente a eso, quien salió a hablar y dar su opinión fue Maxi López, que esta vez no pudo ocultar su parcialidad y se metió de lleno en la polémica.

Maxi López en MasterChef Celebrity. Foto: Instagram @officialmaxilopez

El exfutbolista celebró el buen presente de MasterChef Celebrity, ciclo que integra, y relativizó la rivalidad.

En una nota concedida este martes a un notero de América, López expresó sobre el programa al que pertenece: “Anduvo muy bien y eso nos pone contentos a todos. Después, contra quién competimos es secundario… para mí”, declaró.

Wanda Nara en MasterChef. Foto: X

Al ser consultado por la histórica rivalidad entre la conductora y la actriz, dijo una frase que no pasó desapercibida: “Tuvo un sabor especial para Solange”, usando con humor el segundo nombre de la empresaria.

Hija del Fuego, la serie de la China Suárez. Foto: Prensa.

La reacción de Wanda Nara al ganarle en rating a la China Suárez

La conductora de MasterChef Celebrity publicó un simple gesto para festejar que finalmente le ganó a la China Suárez y a El Trece en rating: un fondo blanco con un emoji de unas manos con unas uñas pintadas.