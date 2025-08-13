¿Te gustó La sociedad de la nieve?: esta serie de suspenso te muestra el lado más crudo de la supervivencia

Una historia intensa que también comienza con un accidente aéreo y se adentra de lleno en los límites de la supervivencia humana.

La Sociedad de la Nieve Foto: Netflix

Hoy en día, las plataformas de streaming están llenas de series de supervivencia, pero la mayoría —como The Walking Dead o The Last of Us— se sitúan en futuros postapocalípticos llenos de zombis o infectados. Ahora bien, para esas personas que extrañan un suspenso más “humano” al estilo Perdidos, todavía queda alguna joyita por descubrir.

Esta serie impactante arranca con un accidente de avión y se mete de lleno en la supervivencia, sin criaturas raras de por medio. Lo mejor: cada personaje es un misterio en sí mismo. Todos esconden algo, y eso hace que el espectador se enganche desde el primer minuto.

Un thriller psicológico que te pondrá la piel de gallina

Inspirada en el famoso accidente del vuelo 571, donde un equipo de rugby uruguayo se estrelló en la Cordillera de los Andes, esta serie nos traslada a 1996 para contarnos otra historia de supervivencia extrema. En este caso, se trata de un equipo de fútbol femenino de Nueva Jersey que viaja a Seattle para disputar un torneo, pero su avión se estrella en plena naturaleza canadiense. Lo más impactante: algunas de las jugadoras logran sobrevivir durante 19 meses aisladas, en medio de la nada.

Gira en torno a Misty, Shauna, Natalie y Taissa, jugadoras de fútbol que lograron sobrevivir al accidente Foto: Flow

Sí, estamos hablando de Yellowjackets, una serie que gira en torno a Misty, Shauna, Natalie y Taissa, cuatro de las jóvenes jugadoras de fútbol que lograron sobrevivir al accidente y pasaron nada menos que 19 meses aisladas en medio del bosque.

Uno de los puntos más interesantes de la serie es que la historia se cuenta en dos líneas temporales: por un lado, vemos lo que ocurrió en el bosque desde el momento del accidente hasta su rescate; por otro, seguimos la vida de estas mujeres 25 años después, cargando con todo lo que vivieron (y lo que hicieron) durante ese tiempo.

Serie Yellowjackets Foto: Flow

Y es que ninguna de las supervivientes quiere hablar de lo que realmente pasó. Algunas intentan seguir adelante y cerrar capítulos, mientras que otras están dispuestas a hacer lo que sea para que ciertos secretos nunca salgan a la luz.

Desde su estreno en 2021, Yellowjackets ha recibido varias nominaciones a los premios Emmy, tanto como mejor serie dramática como por las actuaciones de su elenco. Melanie Lynskey (Shauna adulta) y Christina Ricci (Misty adulta) han sido especialmente destacadas por sus interpretaciones.