Un oso depredador incontrolable y sediento de sustancias: el thriller basado en hechos reales que llegó al streaming

El filme, dirigido por Elizabeth Banks salió en el 2023, ganó popularidad por sus escenas insólitas y su enfoque descarado.

Oso intoxicado, película. Foto: Universal Pictures.

Una comedia que mezcla acción y thriller llegó a Netflix en las últimas horas. Se trata de “Oso intoxicado”, un del 2023 filme dirigido por Elizabeth Banks y protagonizado por Keri Russell y Alden Ehrenreich.

La película, que está libremente inspirada en hechos reales ocurridos en 1985, sigue la disparatada historia de lo que ocurre cuando un oso negro consume una gran cantidad de cocaína que cae accidentalmente en un bosque de Georgia.

De qué trata “Oso Intoxicado”

La trama arranca con un narcotraficante que, en un intento por deshacerse de un cargamento de cocaína desde su avión, arroja las bolsas sobre un bosque. Desafortunadamente, para él (y para los que se crucen en su camino), un oso negro de 200 kilos encuentra y consume una cantidad asombrosa de la droga.

Oso intoxicado, película. Foto: Universal Pictures.

A partir de ese momento, el oso, bajo los efectos de la cocaína, se vuelve un depredador incontrolable y sediento de más droga. En su camino se cruzan diversos personajes: policías que investigan el cargamento perdido, criminales que buscan recuperar la droga, turistas desprevenidos que hacen camping en el bosque, y un grupo de adolescentes que se adentran en la zona. Todos ellos se encuentran en una situación de vida o muerte frente a un animal enloquecido por la sustancia.

La película se caracteriza por su humor negro, su violencia gráfica y su ritmo frenético. Es una mezcla de comedia y terror que explora las consecuencias caóticas de esta inusual situación, llevando a los personajes a enfrentamientos absurdos y brutales con el “oso intoxicado” mientras intentan sobrevivir y, en algunos casos, encontrar el resto del cargamento.

Oso intoxicado, película. Foto: Netflix.

Elenco de “Oso intoxicado”