Christian Nodal reveló detalles inéditos de su relación con Cazzu: “muchas rupturas”, un gran amor y fechas que no cierran

El cantante mexicano contó cómo vivió su relación con la artista argentina, marcada por varias separaciones y la llegada de Ángela Aguilar a su vida.

Christian Nodal y Cazzu. Fotos: Instagram.

La ruptura de Christian Nodal con Cazzu estuvo llena de polémicas, y es que días después de separarse, el cantante sorprendió al anunciar su matrimonio con Ángela Aguilar en Morelos, México. Ahora, Nodal se sinceró en una entrevista con la periodista Adela Micha en su canal de YouTube La Saga y dio a conocer detalles de todo lo que pasó.

Nodal dio detalles de su ruptura con Cazzu

En un adelanto de la entrevista, el intérprete de “Adiós Amor” se refirió a la polémica que surgió en redes sociales tras una entrevista que su esposa, Ángela Aguilar, concedió a un medio estadounidense.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. Foto: Reuters.

Nodal salió en defensa de su pareja y aclaró que él también cree que no se rompió ningún corazón con la ruptura de Cazzu, ya que su relación había terminado en varias ocasiones a lo largo de los dos años que duró el romance.

“Yo también estaba en ese entendido. Y para serte bien sincero, ya habíamos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”, manifestó.

Además, el cantante confesó que Cazzu le propuso abrir su relación: “Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba”, contó.

Fechas que no cierran

Su relación con Cazzu terminó el 8 de mayo y comenzó a salir con Ángela Aguilar el 14 de mayo, tal como detalló Nodal en la entrevista. Luego, el 29 de mayo celebraron una boda espiritual en Roma y el 24 de julio se casaron por el civil en Morelos, México.

Pero lo que más llamó la atención fue que el cantante reveló que, en plena pandemia, hablaba por videollamada con Ángela Aguilar. Sin embargo, en este período seguía vinculado a Belinda, dejando confusas las cronologías.

Además, en la entrevista, el cantante abordó las acusaciones de ser un presunto mujeriego y habló sobre su matrimonio con Ángela Aguilar. La charla terminó con un fuerte mensaje de Nodal dirigido a Cazzu: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”.