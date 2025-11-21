Belinda y Cazzu se cruzaron en México: fotos juntas y rumores de una posible colaboración musical tras sus rupturas con Nodal

El encuentro entre ambas artistas finalmente ocurrió y generaron una oleada de reacciones en las redes sociales. Ambas fueron pareja de Cristian Nodal.

Cazzu y Belinda se encontraron en México Foto: x @Indie5051

El encuentro que muchos fanáticos esperaban por fin ocurrió: Belinda y Cazzu se conocieron en el evento realizado por la revista GQ en México y sorprendieron al sacarse fotos juntas y mostrándose muy cercana a la otra. La imagen de ambas artistas fue compartida por la propia cantante mexicana, quien reavivó los rumores de una posible colaboración.

Cada una de ellas tiene una amplia trayectoria, pero tanto Belinda como Cazzu fueron vinculadas mediáticamente debido a que ambas mantuvieron una relación sentimental con Christian Nodal y, en el caso de la “Nena Trampa”, tuvo una hija con él, llamada Inti.

Cazzu y Belinda se encontraron en México Foto: x @Indie5051

Aun así, y a diferencia de lo que muchos medios han insinuado, tanto la mexicana como la argentina han demostrado en repetidas ocasiones un trato cordial, respeto profesional y apoyo mutuo en varias oportunidades. De hecho, en la publicación en sus redes sociales, Belinda mostró su cariño a Cazzu llamándola “La Jefa”, como es conocida en Argentina.

Cazzu y Belinda se encontraron en México Foto: x @Indie5051

Cazzu aclara rumores sobre la custodia de su hija Inti

Horas después del evento, Cazzu fue abordada por reporteros que le consultaron sobre la ausencia de su hija, Inti, durante su visita a México y sobre los rumores que circulaban en redes sociales acerca de una supuesta custodia exclusiva o acuerdos estrictos con Nodal.

Sin embargo, Julieta fue directa con la prensa y explicó toda la verdad: “No vengo con Inti porque trato de que cuando los viajes son muy cortitos, no hacerla toda… es como moverla, sacarla. Ella tiene sus actividades, va al kínder y todo. Así que esta vez me vine rápido y me voy rápido”.

Cazzu. Foto: Instagram.

Sobre los supuestos trámites legales por la custodia, Cazzu descartó cualquier proceso en marcha: “No, esas cosas son muy difíciles. Me imagino que deben tener procesos largos. La verdad, no se ha iniciado ningún proceso. Lo que tienen que saber, lo saben”, sostuvo.

Además, aclaró que no existen acuerdos de fechas exactas para que Nodal pueda ir a visitar a Inti, remarcando que “de ese tema no hay nada nuevo”. Cabe recordar además que el mismo músico reconoció que va a ver a su hija “cuando puede” y pocas veces al año, ya que tiene “la agenda ocupada”.