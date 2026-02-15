Bad Bunny, segunda fecha, estadio River. Foto: Canal 26.

Este sábado 14 de febrero, en su segundo show en Argentina, Bad Bunny sorprendió a sus fans con un reencuentro inesperado sobre el escenario. En esta nueva fecha del “Debí tirar más fotos World Tour”, el cantante puertorriqueño compartió la noche con Cazzu, Duki y Khea, como en los viejos tiempos, y cantaron “Loca Remix”.

Bad Bunny con Cazzu, Duki y Khea. Video: Canal 26.

La trapera argentina brilló con “Con otra”, mientras que otro de los invitados especiales, Mora, quien viajó especialmente desde Puerto Rico, se sumó para interpretar “Una vez”, una canción que, según anunció el propio artista, solo tocará en Argentina.

Cazzu cantó "Con otra" en el show de Bad Bunny. Video: Canal 26.

“Feliz Día de San Valentín, Argentina”, expresó ante la multitud que colmó el estadio de River Plate. “Si viniste con tu pareja, abrázala. Y si estás solo, abrázate a ti mismo”, agregó.

En el escenario principal sonaron hits como “Baile inolvidable”, “Nuevayol”, “Callaíta” y “Pitorro de coco”, tema durante el cual incluso se tomó dos shots. El show del Conejo Malo tuvo de todo: reggaetón, salsa y sus éxitos más recientes.

Bad Bunny, segunda fecha, estadio River. Foto: Canal 26.

Uno de los momentos más icónicos se vivió en La Casita, el segundo escenario montado en el campo. Allí, más cerca del público general y lejos del sector VIP, se mostró relajado y conectado con sus fans. En ese espacio interpretó clásicos como “Tití me preguntó”, “Diles”, “Yo perreo sola”, “Neverita” y “Safaera”, desatando una verdadera fiesta. También participaron Callejero Fino, Duki y Guillermo Novellis, de La Mosca.

Callejero Fino y La Mosca en La Casita de Bad Bunny. Video: X/upperju

Sobre el final, el artista agradeció el apoyo incondicional del público: “Argentina, gracias por haber creído en mí desde el principio”. Luego sonaron “Mónaco”, “DTMF” y, para el gran cierre, “Eoo”, acompañado por un impactante show de fuegos artificiales.

El fenómeno Bad Bunny en Argentina

Desde su llegada, Bad Bunny mantuvo un perfil bajo, alojándose en Recoleta y evitando la exposición mediática, mientras disfrutaba de la gastronomía local y seleccionaba vinos argentinos para su colección personal.

Aunque el tiempo pasó, los fans más fieles de Bad Bunny recuerdan cuando se presentó en el boliche Pinar de Rocha en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en el 2017. Su carrera comenzaba y sus seguidores argentinos lo recuerdan con mucho cariño.

Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: REUTERS

Con un espectáculo que combina grandes escenarios, invitados especiales y experiencias íntimas como la Casita, Bad Bunny reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del momento, generando expectativa en cada concierto de su gira por Argentina.