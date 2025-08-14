La pesadilla de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Tengo reacciones adversas”

La modelo y exvedette contó en redes sociales las complicaciones que sufrió tras someterse a un procedimiento con una profesional que conoció por ese mismo medio. Qué fue lo que pasó.

La pesadilla de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético. Foto: Instagram @elianaguercio12

Eliana Guercio compartió en Instagram la mala experiencia que tuvo tras realizarse un tratamiento estético con una profesional que conoció por esa misma red social. A través de varias historias y con el aporte de detalles que luego sumó Mariana Calabró, relató lo ocurrido.

En su primera publicación, Guercio realizó una advertencia: “No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace!!!”. Y agregó: ”Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido. Investiguen antes de tocarse con cualquiera".

Acto seguido, advirtió a sus seguidores que no se dejen guiar por el número de personas que siguen a la cuenta: “Las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”.

Para tranquilizar a quienes la siguen y se preocuparon por su estado, Guercio aclaró: “Si! estoy bien de salud!!! Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, Solo es estético, por ahora.”

A qué tratamiento estético se sometió Eliana Guercio

Luego, la periodista Marina Calabró, explicó al aire de Lape Club Social: “Estuve investigando un poco qué es lo que pasó acá. Hay un tratamiento que se llama CO₂, que es un tratamiento que es potente, de esos que regeneran como de adentro hacia afuera. Es de láser. A partir de la aplicación se hacen unas costras, eso se cae y te deja la piel, aparentemente, lo sana. Es un tratamiento estético. En teoría, está en la categoría de los no invasivos, pero es de láser y siempre el láser requiere sus cuidados”.

Además, la periodista contó que “hace 10 años se hizo este tratamiento de CO₂ con una médica que le fue espectacular, que los resultados fueron fabulosos, que la piel le quedó de porcelana y que ella intentó ubicar a la misma médica para repetir el tratamiento 10 años después. No la encontró”. Por ese motivo, Guercio recurrió a las redes sociales, donde encontró una nueva médica con “algunas referencias de famosos, un montón de seguidores”.

“Aparentemente, ella lo que quería era zona de la frente y los pómulos por unas marquitas de acné, por algunas imperfecciones que uno tiene en la piel”,pero al acudir al control a las 24 horas: “Le empiezan a cambiar el discurso. Le dicen: ‘Bueno, mira los resultados, los vas a ver. Tenete un poquitito de paciencia. Los vas a ver en 20 días’. Después, le vuelven a cambiar el discurso y le dicen: ‘Mirá, los vas a ver en un mes’. Después, le dicen: ‘Mirá, en un mes y medio. Tal vez necesites un tratamiento extra para ver los resultados que vos buscas’”.

Esta falta de respuestas generó las primeras alertas y malestar: “Ella no entendía cómo algo que era tan simple y tan claro en cuanto a lo que ella pidió y lo que le dijeron todo que sí, terminaba siendo: Vas a tener que hacer otros tratamientos. La verdad, esto fue lo primero que le empezó a hacer ruido a Eliana”.

El drama que vivió Eliana Guercio tras someterse a un tratamiento estético

Sin embargo, el cuadro se complicó a las 36 horas de realizado el procedimiento: “Le empezó un proceso inflamatorio tremendo en la cara. No puedo usar calificativos, absolutamente. Pero que se deformó la cara, sobre todo mucha afectación en la zona de los párpados, que es la piel más delicada, y que nunca se generó esto de armarse la costra, caerse, Nunca pasó eso. Entonces, le quedó la piel como la tenía, más la marca del láser, más la inflamación. La quemó”. Con el correr de los días, la inflamación se fue, pero según la información compartida, “tiene guardado todo el mejor filo de fotos del proceso, de cómo estaba en el peor momento”.

Otros detalles encendieron las alarmas de Guercio y su entorno: “La consulta la hizo con una médica, el tratamiento con otra y el postratamiento con una tercera”. A estas inconsistencias en la atención se sumó la dificultad para acceder a una copia del consentimiento informado, un documento clave en este tipo de procedimientos. “No se lo querían mandar por foto. Tuvo que ir Sergio Romero en persona al consultorio para retirarlo”, relató.