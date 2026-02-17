Robert Duvall en El Padrino. Foto: NA.

La industria del cine está de luto por el fallecimiento del aclamado actor estadounidense Robert Duvall a los 95 años. La triste noticia fue confirmada este lunes por su esposa, Luciana, a través de un breve comunicado difundido por el periódico británico The Daily Mail.

Duvall fue una figura central y multifacética del cine norteamericano durante más de siete décadas, destacándose permanentemente por su enorme versatilidad y una profundidad interpretativa que lo llevó a encarnar personajes imborrables delante de las cámaras.

De qué falleció el actor

Hasta el momento no se confirmaron las causas del fallecimiento del actor y se desconoce si tenía problemas de salud. A través de un mensaje en redes sociales, su esposa compartió un breve mensaje, sin dar muchos detalles: “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y ser el centro de atención en las reuniones. En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban”, agregó.

Quién era Robert Duvall

Robert Duvall nació en 1931 y comenzó su carrera con fuerza en la década del sesenta, consolidándose rápidamente como un intérprete versátil y comprometido. Entre sus papeles más emblemáticos se encuentran Tom Hagen en “El Padrino“ y “El Padrino II“, el coronel Kilgore en “Apocalypse Now“, Boo Radley en “Matar a un ruiseñor“ y Mac Sledge en “Tender Mercies“, personaje que le valió el Oscar al Mejor Actor en 1984. Su trayectoria incluye además múltiples nominaciones a los Premios de la Academia, un BAFTA, varios Globos de Oro y dos premios Emmy.

Duvall fue admirado por su estilo de actuación naturalista, su entrega a cada personaje y su capacidad para transitar con solvencia desde roles de carácter hasta protagonistas profundamente emocionales. Directores como Francis Ford Coppola lo consideraban un actor de presencia única, capaz de transformar una escena con gestos mínimos pero llenos de verdad. A lo largo de su vida, también desarrolló una activa labor como director, guionista y productor, reafirmando su pasión integral por el cine.

El vínculo de Robert Duvall con Argentina

Un detalle especialmente significativo para el público argentino es que Duvall estuvo casado desde 2005 con la actriz y directora argentina Luciana Pedraza, nacida en Salta en 1972. Pedraza, además de acompañarlo en su vida personal, colaboró con él en proyectos cinematográficos como “Assassination Tango“ y “Wild Horses“. Su relación —profunda, duradera y muy unida a la cultura argentina— también los llevó a impulsar iniciativas solidarias en el norte del país, a través de la fundación familiar.

La muerte de Robert Duvall no solo deja un vacío en la industria del entretenimiento, sino también en la memoria colectiva del cine mundial. Su legado, compuesto por personajes inolvidables y una entrega absoluta a su oficio, perdurará por generaciones. Para muchos, Duvall fue más que un actor: fue un narrador de almas humanas, un artesano del detalle y un referente de integridad artística. Hoy, el mundo del cine llora su partida, mientras celebra la inmensidad de su obra.