Julieta Prandi hizo su primer posteo tras la condena a Claudio Contardi: “Esto es por mí y por todas”

La modelo compartió una reflexión sobre el calvario que vivió hasta esta tarde cuando se conoció el fallo.

Julieta Prandi. Foto: Captura.

La actriz Julieta Prandi manifestó que hoy vuelve “a vivir” tras el veredicto del juicio en contra de Claudio Contardi, su ex marido quien estaba acusado de ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental.

“Hoy vuelvo a vivir. Siento que la Justicia finalmente escuchó y les agradezco de todo corazón, es un antes y un después”, explicó Prandi a los medios tras la sentencia.

Además, agregó: “Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, ya que hay demasiados casos en este país a la espera de una resolución”.

El posteo de Julieta Prandi tras la condena

“Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, dijo sobre la batalla que inició en 2019.

“Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme”, indicó.

Julieta Prandi y Fernando Burlando tras el veredicto final contra Claudio Contardi. Foto: NA.

“Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados". “A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia”, lamentó.

Finalmente, agradeció a todos los que estuvieron en este largo camino: familiares, amigos, pareja y medios.

“Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir, pero no obtuvieron justicia, y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas”, sentenció.

“Hoy 13 de agosto del 2025 ya soy ‘Soy la dueña del viento’ y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cual yo tomé coraje de hacer todo esto”.