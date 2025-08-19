Andrés Gil rompió el silencio tras ser señalado como el tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez: “Me duele”

El actor es compañero de elenco de la ex esposa del productor y desmintió una infidelidad. Él fue papá recientemente con Cande Vetrano, gran amiga de Accardi.

Andrés Gil y Gime Accardi Foto: X

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sumó un impactante giro, ya que Ángel de Brito aseguró que hubo una infidelidad que fue determinante para la ruptura. Horas después, la actriz lo confirmó en el streaming OLGA, por lo que muchas miradas apuntaron a un compañero de trabajo.

Y si bien intentó aclarar todos los rumores, lo cierto es que en las redes sociales insistieron en que el tercero en discordia era su compañero de elenco, Andrés Gil, quien es amigo del matrimonio hace muchísimos años y quien, además, fue recientemente padre.

En su cuenta de Instagram, Gil escribió: “Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”.

El descargo de Andrés Gil Foto: Captura

“Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”, insistió en mayúsculas. “Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa”, remarcó Andrés Gil.

Gime Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez: “Me hago cargo de una parte”

Tal y como lo había adelantado Laura Ubfal en LAM, Gime Accardi asistió al stream Sería Increíble de OLGA y rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad que habría derivado en la separación con Nico Vázquez.

Nico Vázquez y Gime Accardi Foto: Instagram

En este marco, tras una introducción donde admitió el hecho, la actriz expresó: “Estoy sin dormir, angustiada, pero siento la necesidad de hablar. No le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y se resolvió de una forma no mediática. La pareja fue y sigue siendo hermosa, 18 años hermosos, somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, nos vemos y necesito aclararlo. Agradezco el hombre que es. Ya le dí explicaciones a él, uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”.

“Soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Hubo entendimiento, me perdonó, me dijo yo te sigo amando, esto a vos no te define, pero en una relación que venía mal fue la gota que rebalsó el vaso” agregó Accardi, quien se mostró arrepentida. “Fui perdonada y terminamos con un abrazo”, plasmó.

“Con la persona que se me vincula es mentira, nada que ver. Necesito que eso frene, todo lo otro me hago cargo, no debería ni decirlo, pero ya está ya se dijo. Soy humana. Cometo errores como cualquiera” indicó Gime en su descargo.

A su vez, comentó: “Lastimé a la persona que más amaba, se estuvo comiendo un hate gratuito, él es un señor y me cuidó”.

“Estoy muy dolorida, se inventan cosas que no son ciertas y hay una catarata de odio muy grande en redes” concluyó. En tanto, aclaró que no hubo relaciones paralelas y fue contundente: “Para mí es fin de tema, nunca me van a escuchar hablar mal de Nico. Siento alivio, me hago cargo, digo fui yo. No fue el causante, nos íbamos a separar de todas formas. Pero a Nico le dolió porque el pacto de una pareja es de fidelidad. Lo amo y lo sigo amando, pero él lo entendió y perdonó. Quisiera darle el cierre a esto, síganme puteando, me hago cargo. Pero, de lo otro, no me hago cargo, no es verdad. Gracias” cerró.