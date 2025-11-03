Nico Vázquez y Dai Fernández protagonizaron una romántica cena: la contundente reacción de Gime Accardi

La actriz se sumó a la ola de repercusiones y compartió una historia en su Instagram que llamó poderosamente la atención. ¿Qué dijo?

Gime Accardi, Nico Vázquez, Dai Fernández. Foto: Instagram

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no se esconden. En las últimas horas, se filtraron fotos de una cena romántica que protagonizaron en un exclusivo restaurante porteño y las redes sociales estallaron.

Además de los comentarios de los usuarios, Gime Accardi también se sumó a la ola de repercusiones con una frase contundente y que llamó la atención. “Relajate, nada está bajo control”, dice el texto que compartió en su Instagram junto a un diseño de un gato color rosa con líneas atigradas rojas.

La historia de Gime Accardi tras la romántica cena de Nico Vázquez y Dai Fernández. Foto: Instagram.

Si bien no se refirió de manera directa a la nueva relación de su ex, la actriz dejó entrever la postura que decidió adoptar a dos meses de su divorcio.

Por otro lado, Gime Accardi habló sobre el gran presente profesional que está viviendo: “Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme”, dijo osbre su participación en OLGA.

Nico Vázquez y Dai Fernández en una cena romántica. Foto: LAM.

Gimena Accardi sobre Nico Vásquez y Dai Fernández: “Quiero creer que es de ahora”

A pocos días de que Nico Vázquez confirmara públicamente su romance con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, Gimena Accardi decidió hablar del tema y contar cómo se siente.

En una entrevista con Yanina Latorre para SQP, la actriz se mostró tranquila y enfocada en su presente laboral: “Estoy bien, trabajando mucho, con muchos proyectos. Eso me tiene muy ocupada y feliz”. Cuando le consultaron por la nueva relación de su exmarido, Gimena fue directa y amable: “Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai”.

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no se esconden. Foto: LAM.

Accardi aprovechó la oportunidad para poner fin a las especulaciones y destacó su respeto tanto por su ex como por la actriz que hoy lo acompaña: “Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico. Dai es un amor, es hermosa, talentosa, y siempre fueron muy amigos. Me alegra que estén bien”.

Consultada sobre los rumores que vinculan el inicio de la relación entre Vázquez y Fernández con los ensayos de Rocky, Gimena fue tajante: “Entiendo que la gente especule, porque trabajan juntos, pero nunca sospeché nada. Sé que es algo reciente o al menos quiero creer que lo es”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Foto: Instagram.

A tres meses de su separación formal, Accardi aseguró que no está pensando en volver a enamorarse: “No tengo tiempo. Estoy trabajando muchísimo y enfocada en mis proyectos”, respondió cuando Majo Martino le sugirió que aproveche su soltería.

Durante la charla, la actriz volvió a remarcar que su presente está centrado en su carrera y en reencontrarse consigo misma después de una relación de casi dos décadas.