Gimena Accardi rompió el silencio tras la viralización de las fotos de Nico Vázquez junto a Dai Fernández: qué dijo

Luego de que se conocieran las primeras imágenes del actor junto a su compañera de trabajo, la actriz compartió un mensaje que despertó todo tipo de interpretaciones. Lejos del escándalo, la actriz habló de un año de cambios, crecimiento y gratitud.

Gimena Accardi. Foto: OLGA.

En las últimas horas, las primeras imágenes de Nicolás Vázquez junto a la actriz Dai Fernández, su compañera de elenco en el musical “Rocky” y actual pareja, recorrieron las redes sociales y los portales del espectáculo. En las fotos, ambos se muestran cómplices, sonrientes y relajados, confirmando así una relación que, según trascendió, los tiene muy felices.

Mientras el director de teatro inicia un nuevo capítulo en su vida sentimental, Gimena Accardi, su expareja, decidió mantenerse al margen de los comentarios mediáticos y enfocarse en su presente laboral, que atraviesa uno de sus mejores momentos.

Nico Vázquez y Dai Fernández. Foto: X / @SQP_oficial.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores. En él, celebró su nominación como mejor co-conductora en los premios Martín Fierro al Streaming, por su desempeño en el canal OLGA, un proyecto que, según confesó, se transformó en un refugio personal y creativo.

“En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo”, escribió Accardi.

Sus palabras, lejos de ser una alusión directa a su expareja, fueron leídas como una muestra de introspección y madurez emocional. A pesar de los recientes cambios personales, la actriz eligió poner el foco en su crecimiento como comunicadora y en los vínculos que construyó durante el último año.

La actriz confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez Foto: Captura Olga

“Hacer mesa con Migue y Luqui (y ahora con Benji) es de lo más lindo que me pasó a nivel laboral (y eso que laburo hace veintiséis años)”, agregó, antes de agradecer al equipo detrás de cámara, a quienes definió como “magos cumpliendo delirios con calidad y amor”.

Por su parte, Nicolás Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández y aclaró que comenzó una vez finalizada su historia con Gimena, con quien compartió casi dos décadas de vida y trabajo.