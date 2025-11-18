Tras separarse de Nico Vázquez, Gime Accardi compartió fotos hot con Seven Kayne y sorprendió a todos

Luego de ser vinculados sentimentalmente, la actriz alimentó las versiones con algunas fotos subidas de tono que compartió en las últimas horas.

Gime Accardi y Seven Kayne se vieron envueltos en rumores de romance tras el video que grabaron juntos y ahora, lejos de calmar las aguas, la actriz alimentó las versiones con algunas fotos hot que compartió en las últimas horas.

La ex de Nico Vázquez publicó dos collages en su perfil de Instagram junto al cantante al borde de la censura y sorprendió a todos. Luego, en otro de los posteos, aparece el artista musical sin remera y con un cigarrillo en la boca.

Las publicaciones subidas de tono no quedaron ahí. Gime Accardi también compartió la imagen que eligió como fondo de pantalla de su celular: una foto de ella con un chupetín rojo en la boca, muy cerca de la boca de Kayne. En la captura, además, se aprecia la hora 11:11 y algunas notificaciones vinculadas a su salud.

Mirtha Legrand cuestionó a Gimena Accardi por hablar de su infidelidad

En una nueva emisión de “La Noche de Mirtha”, la conductora volvió a demostrar que no tiene reparos a la hora de expresar su opinión. En esta ocasión, el blanco de sus comentarios fue la actriz Gimena Accardi, quien días atrás admitió públicamente haber sido infiel a su pareja, el actor Nicolás Vázquez.

El debate se generó durante un intercambio con la periodista Karina Iavícoli, invitada al programa, cuando Mirtha Legrand indagó sobre la forma en que surgen los rumores en el ambiente artístico. La conversación rápidamente derivó hacia la repercusión que tuvo la confesión de Accardi, tema que aún divide opiniones en redes sociales y programas de espectáculos.

“Entiendo la necesidad de Gimena de hablar, pero me parece que quedó en un muy mal lugar como mujer, porque nunca vi a un hombre hacer eso, dar explicaciones”, comenzó Iavícoli, en diálogo con Mirtha.

“Ella lo quiso cuidar, porque lo quiere mucho, pero me parece que la atacan mucho. Me parece que no están bien…”, y Mirtha la interrumpió para consultarle: “¿Ella le reprochó a él que lo haya dado a conocer?”.

“Ella asumió que le fue infiel, y como él la pasó mal supuestamente, ella dio la cara por él”, le contestó la periodista. “Pero generalmente una infidelidad se oculta, no se comenta”, sumó Legrand.

Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

Lejos de terminar la conversación ahí, la diva opinó: “Cómo habló ella en cámara. No se explican esas cosas. Se ocultan y no se habla más. Está mal que lo haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, pero existe”.