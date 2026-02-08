Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

Tras varios meses de su escandalosa separación con Nico Vázquez, Gimena Accardi volvió a referirse al momento que el que decidió contar la verdad de lo que sucedió.

En aquel momento, la actriz había revelado que le fue infiel al actor en el programa Olga, en un contexto marcado por versiones cruzadas y críticas que apuntaban directamente contra Nico Vázquez como responsable de la ruptura.

En medio de ese escenario, Accardi optó por tomar la palabra y asumir su parte de los hechos, con el objetivo de frenar los señalamientos hacia quien había sido su pareja durante años. Lejos de considerar aquella exposición como un error, sostuvo que fue una decisión necesaria.

Sin embargo, en las últimas horas, en diálogo con Catalina Dlugi para el programa radial La Once Diez, la actriz reafirmó su postura y aseguró no arrepentirse de haber hablado públicamente sobre la infidelidad. “Siempre hablé con mucha libertad y no me arrepiento de haber dicho lo de la infidelidad porque se estaba acusando a Nico de cosas que no”, expresó.

Gime Accardi Foto: Captura

Accardi remarcó que buscó hacerse cargo de la situación y que debía ponerle fin a las versiones que circulaban en el ambiente. Por otra parte, la actriz aseguró haber actuado de acuerdo a sus convicciones.

Tras separarse de Nico Vázquez, Gime Accardi compartió fotos hot con Seven Kayne y sorprendió a todos

Gime Accardi y Seven Kayne se vieron envueltos en rumores de romance tras el video que grabaron juntos y ahora, lejos de calmar las aguas, la actriz alimentó las versiones con algunas fotos hot que compartió en las últimas horas.

La ex de Nico Vázquez publicó dos collages en su perfil de Instagram junto al cantante al borde de la censura y sorprendió a todos. Luego, en otro de los posteos, aparece el artista musical sin remera y con un cigarrillo en la boca.

Las historias de Gime Accardi. Foto: Instagram.

Las publicaciones subidas de tono no quedaron ahí. Gime Accardi también compartió la imagen que eligió como fondo de pantalla de su celular: una foto de ella con un chupetín rojo en la boca, muy cerca de la boca de Kayne. En la captura, además, se aprecia la hora 11:11 y algunas notificaciones vinculadas a su salud.