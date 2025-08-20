El drama histórico que es furor en streaming: tiene solo 6 capítulos y se convirtió en una de las más vistas

Si bien se lanzó al streaming en el 2024, en la actualidad se convirtió en una de las más recomendadas por los usuarios.

Alejandro Magno: La creación de un dios. Foto: Netflix.

Una de las series más vistas de Netflix, y que tiene tan solo 6 capítulos, es “Alejandro Magno: La Creación de un Dios”. Con su atrapante historia dramática logró atraer a miles de usuarios y posicionarse como una de las mejores de la plataforma.

De qué trata “Alejandro Magno: La Creación de un Dios”

La serie es exitosa porque logró mezclar drama e historia para contar el progreso del joven rey macedonio y su conquista del Imperio Persa. A lo largo de 6 capítulos, “Alejandro Magno, La Creación de un Dios” muestra su ambición, sus batallas más icónicas y su transformación en figura casi divina. Es una propuesta visualmente impactante e interesante para conocer al legendario líder.

Según la sinopsis oficial de Netflix, “‘Alejandro Magno: La creación de un dios’ se trata de entrevistas a expertos y recreaciones impresionantes se combinan para revelar la vida de Alejandro Magno y su insaciable deseo de conquistar el mundo”.

Alejandro Magno: La creación de un dios. Foto: Netflix.

Reparto de la serie

Mido Hamada como King Darius

Buck Braithwaite como Alexander the Great

Agni Scott como Stateira

Souad Faress como Oracle

Dino Kell como Ptolemy

Kosha Engler como Olympias

Salima Ikram como Self

Netflix sorprende con sus títulos y consigue captar al público más difícil: los fanáticos del thriller psicológico. Esto sucede gracias a la serie “Mi querida niña”, una producción alemana con tan solo 6 episodios que resuenan entre los usuarios.

Los capítulos, de aproximadamente 50 minutos cada uno, sumergen al espectador en un drama oscuro y lleno de tensión, donde cada escena te deja con ganas de más, ideal para maratonear un fin de semana.

Mi querida niña, serie de Netflix Foto: Netflix

La historia está basada en la novela de Romy Hausmann, “Mi querida niña”, y cuenta la historia de Lena, una mujer que vive completamente aislada junto a sus hijos, Hannah y Jonathan.

Bajo un régimen estricto, con reglas y horarios inflexibles, la vida de los protagonistas está marcada por la obediencia absoluta hacia una figura masculina que controla cada uno de sus movimientos.