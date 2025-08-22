A qué hora y día se estrena el nuevo capítulo de Outlander: Blood of My Blood en Latinoamérica

Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas sentaron las bases de una de las historias de amor más icónicas.

El padre de Jamie y la madre de Claire se conocen en Escocia Foto: Instagram @outlander_starz

Pasado el estreno de Blood of My Blood, la esperada precuela de Outlander, ya conquistó a los fans con un doble romance cargado de pasión, secretos familiares y giros inesperados. ¿Cuándo llega el próximo capítulo?

Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.

La historia, centrada en la vida de los padres de Claire y Jamie, no es simplemente una trama ambientada unos años antes Foto: Instagram @outlander_starz

A qué hora se entrena Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela. La serie puede verse semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada.

En Argentina y Latinoamérica, los primeros dos episodios están disponibles desde el sábado 9 de agosto a las 5 a.m. (hora local). Así, los fanáticos podrán disfrutar esta nueva entrega que promete mantener la intensidad, el romance y la calidad de producción que hicieron de Outlander un fenómeno global.

Quienes ya vieron Outlander podrán captar numerosos guiños Foto: Instagram @outlander_starz

Fecha de estreno de cada episodio de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Episodio 4: A Soldier’s Heart: 23 de agosto de 2025

Episodio 5: Neefire: 30 de agosto de 2025

Episodio 6: Birthright: 13 de septiembre de 2025

Episodio 7: Luceo Non Uro: 20 de septiembre de 2025

Episodio 8: A Virtuous Woman: 27 de septiembre de 2025

Episodio 9: Braemar: 4 de octubre de 2025

Episodio 10: Something Borrowed: 11 de octubre de 2025

Qué cambia con la precuela Outlander: Blood of My Blood

En la precuela se revela que los padres de Claire, Julia y Henry Beauchamp, no murieron en un accidente automovilístico como ella siempre creyó. En realidad, viajaron en el tiempo y, lo más sorprendente, es que Julia estaba embarazada. Esto implica que Claire habría tenido un hermano o hermana sin saberlo, lo que abre múltiples posibilidades para el desenlace de la serie.

Así, si Faith realmente sobrevivió y ahora sabemos que los padres de Claire también, resulta poco probable que se trate solo de coincidencias. Todo indica que estas revelaciones están conectadas.

Episodio 'A Malcolm' de Outlander. Foto: STARZ

Outlander ya había insinuado que el misterioso Master Raymond podría haber salvado a Faith, aunque aún queda la incógnita de quién la habría criado en secreto. Del mismo modo, sigue sin saberse qué sucedió con Julia y Henry tras su viaje temporal ni dónde podría encontrarse ese posible hermano o hermana perdido.

Con todas estas nuevas piezas en juego, la llegada de la octava temporada despierta todavía más expectativas entre los seguidores. Claire no solo podría enfrentar la verdad sobre lo que ocurrió con su hija Faith, sino también descubrir el destino de sus propios padres y de un posible hermano o hermana cuya existencia desconoce por completo.