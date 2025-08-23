Un estreno más que esperado: la nueva serie coreana de Disney+ que llega con conspiraciones políticas y un elenco de lujo

Una nueva superproducción coreana aterriza en la famosa plataforma de streaming con una historia de espionaje, conspiraciones políticas y un reparto internacional que promete convertirla en uno de los grandes fenómenos del año.

"Tempest", serie coreana. Foto: X / @disneyplusth.

En los últimos años, los dramas coreanos, más conocidos como K-dramas, dejaron de ser un fenómeno limitado al público asiático para conquistar a millones de espectadores en todo el mundo. Su crecimiento es tan notable que plataformas como Hulu y Disney+ apostaron con fuerza por este tipo de producciones, incorporándolas como parte central de sus catálogos.

Si antes el género estaba fuertemente asociado al romance, hoy se extiende a terrenos como el suspenso, la ciencia ficción, la acción y hasta los thrillers políticos. Producciones recientes como “Moving” o “Nine Puzzles” demostraron que los K-dramas pueden competir de igual a igual con cualquier serie occidental. En este contexto aparece “Tempest”, una de las apuestas más ambiciosas del año.

“Tempest” debutará el 10 de septiembre a nivel internacional en Disney+ y en Hulu para Estados Unidos. La estrategia de lanzamiento incluye tres episodios iniciales y estrenos semanales, hasta llegar a un final dividido en dos partes programado para el 1 de octubre.

¿De qué trata la serie coreana “Tempest”?

La serie se centra en un intento de asesinato a un candidato presidencial en Corea del Sur, lo que desata una investigación internacional que conecta redes de inteligencia, conspiraciones políticas y un peligro que se extiende hasta la Casa Blanca.

El rol principal recae en Gianna Jun (Jun Ji-hyun), reconocida por su participación en “My Love From the Star”. Ella interpreta a Seo Munju, una exembajadora de la ONU que se ve obligada a desentrañar los secretos detrás del atentado.

Junto a ella se encuentra Gang Dong-won, en el papel de Paik Sanho, un mercenario dividido entre la lealtad y su propia conciencia, encargado de protegerla mientras ambos enfrentan un escenario dominado por traiciones y alianzas ocultas.

A este reparto se suman figuras internacionales como John Cho, Michael Gaston, Spencer Garrett, Christopher Gorham, Park Hae-joon y Lee Misook, conformando un elenco diverso y global que refuerza el carácter internacional de la producción.

La dirección está a cargo de Kim Hee-won, quien ya dejó su huella en “Queen of Tears”, mientras que el guion lleva la firma de Chung Seo-kyung, guionista habitual de Park Chan-wook en obras como “Decision to Leave” y “The Handmaiden”. Además, la producción cuenta con la experiencia de Heo Myeong-haeng, reconocido por su trabajo en escenas de acción en Okja y la exitosa serie Kingdom.