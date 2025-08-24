Outlander: Blood of My Blood rinde homenaje a una de sus estrellas tras su trágica muerte
Outlander Blood of My Blood sorprendió a sus fanáticos con un emotivo homenaje al actor Brian McCardie, actor que daba vida a un personaje clave en la precuela y que falleció trágicamente.
En el último episodio, titulado Heart of a Soldier, el personaje de Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) enfrenta la creciente presión de Isaac Grant para entregar mayores fondos. A pesar de haber logrado recaudar más dinero mediante un plan de lotería, Isaac continúa furioso y lanza intimidantes amenazas.
Al finalizar la escena, la producción mostró una tarjeta con un mensaje de homenaje: “En amorosa memoria de nuestro querido amigo y colega Brian McCardie”.
McCardie, actor escocés de 59 años, fue elegido para interpretar al imponente Isaac Grant, pero también es conocido por su trabajo en series como The Bill, Snatch, Ordeal By Innocence y por encarnar al jefe criminal Tommy Hunter en Line of Duty.
McCardie murió mientras filmaba Blood of My Blood
Esta no era la primera vez de McCardie en la franquicia Outlander previamente había interpretado a Sir Marcus MacRannoch en el episodio Wentworth Prison de la primera temporada. Desafortunadamente, el actor falleció mientras filmaba Blood of My Blood.
Su hermana, Sarah McCardie, compartió en X (antes Twitter):“Con gran tristeza anunciamos la muerte de Brian James McCardie (59), amado hijo, hermano, tío y querido amigo. Brian era un actor maravilloso, apasionado tanto en el escenario como en la pantalla, amaba su trabajo y tocó muchas vidas. Se ha ido demasiado pronto. Lo extrañaremos profundamente; por favor, recuerden a Brian en sus pensamientos. Les pedimos privacidad en este momento. Los detalles del funeral se anunciarán próximamente.”
Más tarde se confirmó que la causa de su muerte fue una disección aórtica, una afección a menudo vinculada a la hipertensión crónica. Por ahora, no se sabe si McCardie aparecerá en episodios futuros de la primera temporada de la precuela.