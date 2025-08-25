Luciano Castro y Griselda Siciliani le contestaron a Flor Vigna: “Cuestión de intimidad”

El actor dejó en claro su postura ante los dichos de su ex pareja, quien confesó que le hizo vivir un infierno y lo catalogó como “loco”.

Luciano Castro, Griselda Siciliani y Flor Vigna. Foto Instagram.

Griselda Siciliani y Luciano Castro reaccionaron y respondieron a las polémicas declaraciones de Flor Vigna, quien días confesó que el actor le hizo vivir un infierno y lo catalogó como “loco”.

En diálogo con Intrusos, la pareja se mostró molesta al ser consultada por las palabras de la bailarina y ex pareja de Castro. “Puede decir lo que quiera, no tengo nada que decirte realmente”, contestó contundente.

Luciano Castro y Griselda Siciliani. Video: Intrusos

Por su parte, Siciliani no quiso revelar si mantuvo contacto con Vigna, como ella dijo en sus declaraciones: “No hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía, ni la de otras personas. Y esas cosas son cuestión de intimidad. Está todo bien que otros quieran hablar de la intimidad, está bastante de moda, pero no, a mí no me gusta”.

En tanto, Castro sumó: “Yo por lo menos no hablo nunca de la intimidad de nadie y obviamente lo que no me gusta es que se metan con Griselda ni con nadie que yo quiero. Después cada uno puede decir lo que quiere”.

Para calmar las aguas, la actriz no quiso desestimar la experiencia de Vigna al estar en pareja con su novio actual: “Respetemos lo que dice cada mujer: si una mujer dice que vive un infierno, respetemos lo que dice. Seguramente lo vivió, esa es mi opinión. Perdón que estés vos acá (en referencia a Castro). Si ella dice eso, respetémoslo, por algo será. Después cada uno habla de lo que quiere”.

Flor Vigna y Luciano Castro. Foto: Instagram.

Flor Vigna habló del “infierno” que vivió con Luciano Castro

“Viví un recontra re infierno. Me llamó cuando estaba en España, está re loco. La pasé recontra mal. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayúndenlo”, había comentado Vigna a Puro Show.

“Me hicieron maldades y pasó de todo, pero si las cuento termino victimizando y dándole vuelta al chisme. Hubo malos comportamientos”, sentenció la influencer.