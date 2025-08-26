El thriller psicológico con Willem Dafoe que está arrasando en Prime Video: una joyita para los amantes del suspenso
Prime Video volvió a sorprender con el éxito de una película que, aunque en su estreno pasó casi desapercibida, hoy se encuentra entre las más vistas de la plataforma. Se trata de “Adentro” (Inside), un intenso thriller psicológico protagonizado por Willem Dafoe, que mantiene a la audiencia atrapada con una historia cargada de tensión, drama e intriga.
La película llegó a los cines en 2023 con muy poca promoción y funciones limitadas, lo que hizo que no alcanzara gran repercusión en su momento. Sin embargo, su incorporación al catálogo de streaming cambió todo: rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los suscriptores y recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada.
De qué trata Adentro, disponible en Prime Video
La trama gira en torno a Nemo, un ladrón que queda encerrado en un lujoso departamento diseñado para resistir cualquier intento de intrusión. Desde ese momento, la desesperación comienza a apoderarse de él. Los días se convierten en semanas y la imposibilidad de salir lo lleva a un proceso de deterioro físico y psicológico.
A lo largo de la película se observa cómo su mente entra en un espiral de aislamiento y delirio. Nemo busca sin descanso una salida, intenta comunicarse con el exterior, destruye el lugar en su desesperación y hasta llega a pedir disculpas a los dueños de la vivienda por haber intentado robarles.
Tráiler de “Adentro” (Inside)
Reparto principal
- Willem Dafoe como Nemo
- Eliza Stuyck como Jasmine
- Gene Bervoets como el dueño del departamento
- Josia Krug como Jack
Con su atmósfera opresiva y la actuación impecable de Willem Dafoe, esta producción se ganó un lugar entre las preferidas de Prime Video. Una propuesta ideal para quienes disfrutan de historias intensas, llenas de tensión y giros psicológicos que dejan huella.