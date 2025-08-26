El thriller psicológico con Willem Dafoe que está arrasando en Prime Video: una joyita para los amantes del suspenso

La historia muestra a un hombre atrapado en un lujoso departamento, donde la soledad y el encierro lo llevan a un viaje extremo de desesperación y deterioro mental. Una historia que no da respiro.

Willem Dafoe, actor. Foto: Reuters

Prime Video volvió a sorprender con el éxito de una película que, aunque en su estreno pasó casi desapercibida, hoy se encuentra entre las más vistas de la plataforma. Se trata de “Adentro” (Inside), un intenso thriller psicológico protagonizado por Willem Dafoe, que mantiene a la audiencia atrapada con una historia cargada de tensión, drama e intriga.

La película llegó a los cines en 2023 con muy poca promoción y funciones limitadas, lo que hizo que no alcanzara gran repercusión en su momento. Sin embargo, su incorporación al catálogo de streaming cambió todo: rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los suscriptores y recibió elogios tanto del público como de la crítica especializada.

Adentro, la película que es furor en Prime Video. Foto: Prime Video.

De qué trata Adentro, disponible en Prime Video

La trama gira en torno a Nemo, un ladrón que queda encerrado en un lujoso departamento diseñado para resistir cualquier intento de intrusión. Desde ese momento, la desesperación comienza a apoderarse de él. Los días se convierten en semanas y la imposibilidad de salir lo lleva a un proceso de deterioro físico y psicológico.

Adentro, película en Prime Video. Foto: Prime Video.

A lo largo de la película se observa cómo su mente entra en un espiral de aislamiento y delirio. Nemo busca sin descanso una salida, intenta comunicarse con el exterior, destruye el lugar en su desesperación y hasta llega a pedir disculpas a los dueños de la vivienda por haber intentado robarles.

Tráiler de “Adentro” (Inside)

Reparto principal

Willem Dafoe como Nemo

Eliza Stuyck como Jasmine

Gene Bervoets como el dueño del departamento

Josia Krug como Jack

Con su atmósfera opresiva y la actuación impecable de Willem Dafoe, esta producción se ganó un lugar entre las preferidas de Prime Video. Una propuesta ideal para quienes disfrutan de historias intensas, llenas de tensión y giros psicológicos que dejan huella.