Nuevo revés para Wanda Nara: “Va a tener que intervenir la Justicia penal, con las multas no alcanza”

Los abogados de Mauro Icardi contraatacaron por los incumplimientos y señalamientos de la mediática.

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

El ataque y la defensa en la guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo y ahora, los abogados del futbolista apuntan a acusar a la mediática desde el ámbito penal por difamación y desobediencia.

A pesar de los insistentes pedidos de la justicia, Nara compartió imágenes alusivas o directas sobre sus hijos e hijas, por lo que Elba Marcovechio, representante legal del futbolista instó a una nueva forma de continuar.

“Hay una resolución judicial que cumplimos a rajatabla en donde se había prohibido publicar imágenes de las niñas y no es algo reciente, es una restricción de noviembre. Pero, lleva un procedimiento en donde se deben confirmar cada una de las multas y lleva mucho tiempo”, sostuvo Marcovecchio.

“Aunque hacemos las denuncias por incumplimientos, son tantas cuestiones en el expediente, que hacen a las niñas y a las partes, que es hasta imposible materialmente denunciar cada incumplimiento”, continuó la letrada.

“Va a tener que intervenir la justicia penal por la gran cantidad de incumplimientos a las órdenes judiciales. Sería por el delito de desobediencia porque conoce el contenido de la causa judicial y sabe que incumple”, insistió.

“El ámbito penal va a tener que tomar cartas en el asunto porque no alcanza con las multas. Las resoluciones deben cumplirse por el interés protegido que son las nenas y su privacidad”, concluyó la letrada.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Por su parte, el letrado penal, Gonzalo Romero Victorica, que es parte del equipo de Marcovecchio, explicó: “Hay que pacificar este conflicto que no tiene gollete y es producto de distintas situaciones de humo, aunque el matrimonio debió tener situaciones de altibajo, zozobra y algarabía de ambas partes”.

“No quiero relativizar y tampoco generar que la señora -refiere a Nara- se victimice por mis palabras, pero puedo decir con absoluta convicción que no hubo ningún episodio intramarital que autorice o justifique la intervención de la justicia penal”, continuó Victorica.

“Hay ocho denuncias por violencia de género, una de ellas señala que los chicos fueron maltratados por el padre -Icardi- y su novia, por lo que Eugenia Suárez también está denunciada en San Isidro”, añadió.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

“La de Maxi López sería la novena”, señaló el abogado al referirse a la acusación del padre de Valentino, Constantino y Benedicto, señalamiento que hizo alusión a supuestos agravios de López hacia el mayor de los niños. Por su parte, Marcovecchio bromeó con la Novena sinfonía de Beethoven.

“En los próximos días, el señor Mauro Icardi va a hacer una denuncia en donde ampliará los otros episodios porque -Nara- desobedeció una vez más y trabajamos para presentar una querella por el delito de calumnias”, sostuvo Romero sobre los dichos de Nara respecto al supuesto embarazo de Suárez y la comparación de la mediática con Julieta Prandi.