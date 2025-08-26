Taylor Swift anunció su boda con Travis Kelce: la galería de fotos del romántico compromiso

La cantante pop confirmó en sus redes sociales que está comprometida con el jugador de fútbol americano, a dos años de su noviazgo.
Por Canal 26
martes, 26 de agosto de 2025, 18:07
Taylor Swift se casa con Travis Kelce
Taylor Swift se casa con Travis Kelce Foto: Instagram

El martes al mediodía, Taylor Swift reapareció en las redes sociales con un anunció que hizo explotar a sus seguidores de alegría y emoción ya que confirmó que se casará con su novio Travis Kelce, a quien conoció durante su gira por Estados Unidos durante “The Eras Tour”, a mediados de 2023.

En un tierno posteo en conjunto, la cantante pop y el jugador de fútbol americano retrataron como fue la pedida de mano en un romántico jardín, rodeado de flores y plantas. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron, bromeando con sus fans.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce Foto: Instagram

El posterior, que superó el millón de likes en menos de 10 minutos, fue acompañado por la canción “So High School”, escrita por la cantautora y dedicada a Kelce, donde confesaba enamorarse de un hombre que la hace sentir “como en la secundaria”.

Pronto, las redes sociales hicieron trendig topic número uno su nombre y celebridades de todo el mundo felicitaron el compromiso de Taylor, quien en distintas ocasiones ha confesado que casarse es uno de sus grandes sueños.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce Foto: Instagram

Travis Kelce ya había planeado la boda a principio de año

En enero de 2025, una fuente allegada a la pareja confirmó que ellos siempre han hablado de casarse en algún momento. “En lo que se refiere a Taylor, él la ama, ve un futuro con ella y ha pensado qué anillo podría ser para ella”, dijo a Daily Mail sobre su relación, y sumó cuáles son las ideas que tiene Travis Kelce en mente para crear un anillo único y que tenga gran significado.

Travis Kelce festejó el Super Bowl con Taylor Swift. Foto: Reuters.

“Ha considerado que tenga grabada una letra o frase que sea especial para ambos, y también pensó en usar algunos de los diamantes de sus anillos del Super Bowl”, contó. “Quiere asegurarse de que no sea algo de mal gusto, pero sí único y algo que es parte de él y que comparta con ella para mostrar que para siempre significa para siempre”, agregó el vocero de la familia.