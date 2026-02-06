Taylor Swift en su videoclip "Opalite". Foto: Instagram / taylorswift.

La cantante estadounidense Taylor Swift volvió a dar de qué hablar con el lanzamiento de un nuevo videoclip y, como suele ocurrir con cada uno de sus movimientos, los fanáticos no tardaron en analizar cada escena en busca de significados ocultos.

En esta oportunidad, un detalle puntual del video de “Opalite” despertó especial atención en Argentina y alimentó todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Taylor Swift en su videoclip "Opalite". Foto: Instagram / taylorswift.

La cantante presentó este viernes el videoclip del segundo single de su último álbum The Life of a Showgirl, con un estreno exclusivo para usuarios premium de Spotify y Apple Music. El lanzamiento en YouTube está previsto para el domingo 8, aunque eso no impidió que el contenido se viralizara rápidamente entre sus seguidores.

Desde su debut, la canción se consolidó como una de las más escuchadas del álbum y ya se posiciona como la segunda más reproducida en plataformas de streaming. El disco, publicado en octubre, marcó un nuevo récord en la carrera de Swift: vendió 2,7 millones de copias en su primer día y se convirtió en el álbum más vendido en la historia del Billboard 200.

"The Life of a Showgirl", el último disco de Taylor Swift. Foto: X Taylorswift13

¿De qué trata el videoclip de “Opalite”?

El videoclip fue escrito y dirigido por la propia artista y propone un viaje estético a los años 90, con una narrativa que reflexiona sobre la soledad, la amistad, el amor y los vínculos en la era moderna. La historia se presenta como un falso comercial de un spray limpiador llamado Opalite, que promete “transformar mágicamente tus problemas en tu paraíso” y resolver conflictos emocionales de todo tipo.

La propuesta funciona como una metáfora clara: “no existe un producto que garantice la felicidad, sino que cada persona debe construirla”. A lo largo del relato, Swift aparece acompañada por una piedra, presentada como su mejor amiga, con la que comparte escenas de la vida cotidiana, desde entrenamientos en casa hasta salidas al aire libre. En paralelo, el actor Domhnall Gleeson interpreta a otro personaje solitario cuya única compañía es un cactus.

Taylor Swift en su videoclip "Opalite". Foto: Instagram / taylorswift.

El relato avanza con un giro inesperado cuando ambos personajes utilizan el producto Opalite e intercambian sus identidades, en una secuencia cargada de humor e ironía. Entre los momentos más comentados se destaca un concurso de baile en el que reciben cero puntos, en una referencia autoconsciente a las críticas que la artista recibió durante años por sus coreografías.

El videoclip también reúne a varias figuras que compartieron escenario con Taylor en The Graham Norton Show en octubre, como Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi y el propio Graham Norton, lo que sumó un atractivo extra para los fans.

Los fans argentinos encontraron un “mensaje oculto” en el nuevo videoclip de Taylor Swift

Más allá de la producción, el detalle que más repercusión tuvo en Argentina aparece en una escena aparentemente menor. Durante una rutina de entrenamiento, Taylor Swift luce una vincha con los colores celeste y blanco.

Taylor Swift en su videoclip "Opalite". Foto: Instagram / taylorswift.

Minutos después, se la ve exhausta junto a la piedra, que también lleva el mismo accesorio. Para muchos seguidores, se trata de un claro guiño a la Argentina, mientras que otros fueron más allá y especularon incluso con referencias a ciudades como Tandil y su famosa Piedra Movediza.

Como suele ocurrir con cada lanzamiento de la artista, el videoclip de “Opalite” no solo suma reproducciones, sino que también alimenta debates, teorías y lecturas múltiples, confirmando una vez más la capacidad de Taylor Swift para convertir cada detalle en un fenómeno cultural global.

“Otra coronación de gloria”: memes y reacción de los swifties argentinos al videoclip

La reacción de los fans argentinos no tardó en llegar y se multiplicó en redes sociales apenas se estrenó el videoclip. En X (ex Twitter), cientos de usuarios compartieron capturas del momento en cuestión, analizaron el detalle cuadro por cuadro y dejaron mensajes de orgullo.

Fanáticos argentinos reaccionan al "guiño" de Taylor Swift en su nuevo video. Foto: X (Twitter).

Fanáticos argentinos reaccionan al "guiño" de Taylor Swift en su nuevo video. Foto: X (Twitter).

Fanáticos argentinos reaccionan al "guiño" de Taylor Swift en su nuevo video. Foto: X (Twitter).

Entre teorías, memes y referencias locales, muchos interpretaron la escena como un guiño directo de Taylor Swift a la Argentina, mientras que otros lo tomaron como una señal más del vínculo especial que la artista mantiene con su fandom local. En pocas horas, el tema se volvió tendencia y volvió a confirmar el poder de las “swifties” argentinas para amplificar cualquier gesto de su ídola.